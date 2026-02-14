तलासरीत पुन्हा भूकंपाचा धक्का
तलासरीत पुन्हा
भूकंपाचा धक्का
पालघर, ता. १४ ः तलासरी तालुक्यात शनिवारी (ता. १४) रात्री ९.३०च्या सुमारास भूकंपाचे धक्के जाणवले. रिश्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता २.५ इतकी नोंदवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली.
जिल्ह्यात पुन्हा भूकंपाचे धक्के जाणवल्याने नागरिकांमध्ये सध्या भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी आणि जव्हार तालुक्यात सातत्याने भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. या धक्क्यातून सावरत असताना आज पुन्हा तलासरी तालुक्यात भूकंपाचे धक्के जाणवले. नागरिकांनी तत्काळ घराबाहेर धाव घेतली. भूकंपाच्या तीव्रतेचा परीघ पाच किलोमीटर क्षेत्रात होता. दरम्यान, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने काळजी घेण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे.
