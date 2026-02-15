मराठी गौरव दिनानिमित्त ‘चित्रउत्सव अभिजात मराठीचा’ स्पर्धा
प्रभादेवी, ता. १५ : मराठी भाषा गौरव दिन आणि विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या दिवंगत डॉ. किशोर शंकर भोईर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘चित्र उत्सव अभिजात मराठीचा’ या विशेष स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रपॉवर लिफ्टिंग असोसिएशन, पर्यावरण क्षेत्र, चित्रपट निर्मिती तसेच अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष आणि सेन्सॉर बोर्ड सदस्य म्हणून डॉ. भोईर यांनी बहुआयामी योगदान दिले होते. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ ही स्पर्धा राबविण्यात येत आहे.
या स्पर्धेला डॉ. कामिनीदेवी किशोर भोईर यांचे मार्गदर्शन लाभले असून, सुजाता गोलतकर या स्पर्धेच्या समन्वयक म्हणून कार्यरत आहेत.
स्पर्धेअंतर्गत लोकप्रिय आणि गाजलेल्या चार मराठी चित्रपटांच्या छायाचित्रांपैकी कोणत्याही एका चित्रपटाची निवड करून तो चित्रपट का गाजला, याविषयी आपले मत जास्तीत जास्त दोन मिनिटांच्या व्हिडिओद्वारे पाठवायचे आहे. दोन मिनिटांपेक्षा अधिक कालावधीचा व्हिडिओ ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच बोलताना कमीत कमी इंग्रजी शब्दांचा वापर केलेल्या स्पर्धकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
स्पर्धेसाठीचे व्हिडिओ शुक्रवार, २० फेब्रुवारी २०२६ला सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत स्वीकारले जातील. ९८६९००८८०५ किंवा ९९६७८८४४१८ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकांवर व्हिडिओ पाठवावा. स्पर्धेतील चार विजेत्यांचा गौरव २७ फेब्रुवारीला सायंकाळी ४ वाजता प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे कला अकादमी येथे आयोजित ‘अभियान सन्मान - पुष्प ७४वे’ या कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे. विजेत्यांना भेटवस्तू आणि प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येईल, अशी माहिती नंदकुमार पाटील यांनी दिली.
