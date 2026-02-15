‘हरित पालघर’चा संकल्प
‘हरित पालघर’चा संकल्प
आरोग्य संस्थांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर, जिल्हा परिषदेचा उपक्रम
निखिल मेस्त्री ः सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. १५ ः जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य विभागाच्या प्रशासकीय कार्यालयांना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर सुरू केला आहे. या सुविधेमुळे पालघर जिल्ह्याची वाटचाल पर्यावरणपूरक, शाश्वत ऊर्जेकडे झाली आहे.
ग्रामीण भागातील वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे आरोग्य सेवा विस्कळित होते. याच पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने पहिल्या टप्प्यात गांजाड, चंद्रनगर, तवा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी यांच्या जव्हार कार्यालयावर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मनोर येथील औषध भांडार अर्थात गोदाम येथे सौरयंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. या प्रकल्पांतर्गत डिझाइन, अभियांत्रिकी नियोजन, सौरसंचाचा पुरवठा, स्थापना, कार्यान्वित तसेच देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित करण्यात येत असून जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडून निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक हालचालींना गती दिली आहे.
---------------------------------
वीज देयकांपासून सुटका
- सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर लसीकरण कक्ष, प्रसूती कक्ष, औषध साठवण कक्ष, प्रयोगशाळा सेवा, आपत्कालीन सेवांना अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः दुर्गम व आदिवासी भागातील आरोग्य केंद्रांना याचा मोठा दिलासा मिळणार असून रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या प्रसूती, आपत्कालीन उपचार अधिक सुरळीत होईल.
- या उपक्रमामुळे वीजबचत होऊन मोठ्या प्रमाणावर वीज देयकांपासून मुक्तता मिळणार आहे. त्यामुळे वाचणारा निधी इतर आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी वापरता येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे यांना सौरऊर्जेची जोड देण्याचा मानस आहे.
---------------------------
प्रकल्पाचा खर्च : ३४,९१,८७२
देखभाल : तीन किंवा पाच वर्षे
कामाचा कालावधी : आदेशापासून १२० दिवस
-------------------------------
सौरयंत्रणा कुठे?
- गंजाड प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- तवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- चंद्रनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्र
- मनोर औषध भांडार
- अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जव्हार
------------------------------
ग्रामीण, दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार व अखंडित आरोग्यसेवा देणे, ही प्राथमिकता आहे. वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे आरोग्य केंद्रांच्या कामकाजावर परिणाम होतो; पण सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे आरोग्य केंद्रे २४ तास कार्यरत राहतील, तसेच वीज खर्चातही मोठी बचत होईल.
- मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.