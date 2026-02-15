दापचारीत शिवभक्तांचा मेळा
दापचारीत शिवभक्तांचा मेळा
कपिलेश्वर मंदिरात शिवरात्रीनिमित्त गर्दी
कासा, ता. १५ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यातील दापचारी येथील कपिलेश्वर शिवमंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी भजन-कीर्तनासह कबड्डी, व्हॉलीबॉलसारख्या विविध क्रीडा स्पर्धा उत्सवाचे मुख्य आकर्षण होते.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत असलेले मंदिर भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सुरतेची लूट करून परतताना येथे थांबले असल्याची अख्यायिका आहे. त्या काळात जीर्ण अवस्थेतील मंदिर होते. मंदिराच्या मागे असलेल्या विहिरीत तलवारी आढळल्याच्या आठवणी ज्येष्ठ नागरिक सांगतात. त्यानंतर दापचारी १९७४ला येथे दुग्ध प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मंदिराची पुनर्स्थापना करण्यात आली.
श्रावण, महाशिवरात्र, गणेशोत्सव तसेच अन्य धार्मिक, राष्ट्रीय सणांच्या काळात येथे भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात. श्रावण महिन्यात दर सोमवारी दर्शनासाठी लांब रांगा लागतात. नवयुवक मित्र मंडळाकडून कार्यक्रमाचे नियोजन केले जाते.
---------------------------
क्रीडा स्पर्धा आकर्षणाचे केंद्र
जिल्ह्याभरातील खेळाडूंची येथे उपस्थिती असते. यात्रेत ग्रामीण भागातील गृहोपयोगी वस्तूंचा बाजार भरतो. त्यामुळे पंचक्रोशीतील आदिवासी बांधव, शिवभक्त मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. चारोटी, तलासरी व कासा परिसरातूनही भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. दुपारच्या कडक उन्हातही भाविकांची गर्दी कायम आहे. या वेळी महाशिवरात्रीनिमित्त भजन-कीर्तनासह कबड्डी, व्हॉलीबॉल स्पर्धा आकर्षणाचे केंद्र ठरते.
-----------------------------------
सामाजिक एकत्मतेचे प्रतीक
या शिवमंदिरात धार्मिक उपक्रमांसोबतच क्रीडा व सांस्कृतिक कार्यक्रम राबवून सामाजिक एकता जपली जाते. मंदिराशेजारी मोठा हॉल व क्रीडांगण उपलब्ध असल्याने परिसरातील मुलांना त्याचा लाभ होतो. निसर्गरम्य परिसरामुळे भाविक नियमितपणे दर्शनासाठी येत असल्याचे नवयुवक मित्र मंडळाचे अध्यक्ष व पुजारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सांगितले.
