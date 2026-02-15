अंतराळातील इस्रोच्या कामगिरीचे दर्शन
अंतराळातील इस्रोच्या कामगिरीचे दर्शन
पालघरमध्ये तीनदिवसीय प्रदर्शन, विद्यार्थ्यांसाठी पर्वणी
पालघर, ता. १५ ः भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो), अहमदाबाद येथील स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटरच्या वतीने पालघरमधील सेंट जॉन टेक्निकल अँड एज्युकेशन कॅम्पस येथे तीनदिवसीय विक्रम साराभाई अंतराळ प्रदर्शन भरणार आहे. या प्रदर्शनामुळे भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील कामगिरीचे दर्शन पालघरवासीयांना होणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये, आयटीआय, इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, अपंग, अंध विद्यार्थ्यांसाठी येथे विशेष सोय करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य नागरिक, विज्ञानप्रेमींनाही प्रदर्शनाचा लाभ घेता येईल. या प्रदर्शनात इस्रोच्या विविध उपग्रहांच्या प्रतिकृती आणि शक्तिशाली प्रक्षेपक वाहनांची माहिती, चांद्रयान, मंगळयान आणि भारताची पहिली मानवयुक्त अंतराळ मोहीम गगनयानाची सविस्तर माहितीसह अंतराळ विज्ञानावर आधारित तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.
स्पर्धांमध्ये सहभागाची संधी
विद्यार्थ्यांमधील कल्पकतेला वाव देण्यासाठी १७, १८, १९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वेळेत प्रदर्शन मोफत पाहता येणार आहे. यादरम्यान विविध स्पर्धाही होणार आहेत. विद्यार्थी अंतराळ विज्ञानावर आधारित एका शाळेतून कमाल दोन पोस्टर्स तयार करून प्रदर्शनाच्या ठिकाणी द्यायची आहेत. इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी निवडलेल्या उत्कृष्ट पोस्टर्सना आकर्षक बक्षिसे दिली जाणार आहेत.
