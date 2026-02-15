मातीच्या रंगांचे संमेलन;
मातीच्या रंगांचे संमेलन; डहाणूत अमूर्त वारशाचा जागर
(पान २)
पालघरच्या आदिम संस्कृतीला जागतिक व्यासपीठ; २० ते २२ फेब्रुवारीला तीनदिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव
कासा बातमीदार, महेंद्र पवार
निसर्गसंपन्न पालघरच्या मातीत रुजलेल्या आदिम संस्कृती, वारली चित्रकला व लोककलांचा सुगंध आता जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर दरवळणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) आणि राज्य पर्यटन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालघर व नाशिक या जिल्ह्यांत अमूर्त सांस्कृतिक वारसा (ICH) जतन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविला जात असून, त्याचाच एक भाग म्हणून २० ते २२ फेब्रुवारी २०२६दरम्यान डहाणू तालुक्यातील बापुगाव, गंजाड व घोलवड येथे भव्य सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दररोज सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ या वेळेत कार्यक्रम होतील.
नोव्हेंबर २०२४ पासून सुरू झालेल्या या प्रकल्पाने निर्णायक टप्पा गाठला आहे. पर्यटनवृद्धीबरोबरच स्थानिक समुदायातील हजारो सदस्यांना सहभागी करून त्यांच्या पारंपरिक जीवनशैलीचे अर्थपूर्ण जतन करणे, हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे. कला-हस्तकला कौशल्यविकास व कथाकथन प्रशिक्षणांमुळे स्थानिक कलाकार आज आपल्या संस्कृतीचे प्रभावी दूत ठरत आहेत. Google Arts & Culture या व्यासपीठावर सादर झालेल्या ‘लिव्हिंग हेरिटेज ट्रेल्स ऑफ पालघर’ या डिजिटल प्रदर्शनामुळे स्थानिक ज्ञानपरंपरेला जागतिक दृश्यमानता मिळाली असून, स्वतंत्र संकेतस्थळाद्वारे पर्यटनाच्या संधी व्यापक स्तरावर पोहोचल्या आहेत.
महोत्सवात बापुगाव व गंजाड येथे जागतिक ख्यातीची वारली चित्रकलेची परंपरा प्रत्यक्ष पाहता येणार आहे. तर चिकूच्या बागांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या घोलवडमध्ये बांबू हस्तकलेचे सादरीकरण व कार्यशाळा रंगतील. घोलवड येथे स्थानिक वारशाचे दर्शन घडविणारे सामुदायिक संग्रहालय आकार घेत असून, गुरू-कारागिरांकडून कला शिकण्याची दुर्मिळ संधीही पर्यटकांना मिळणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगणा येथून येणारे गीत-नृत्य समूह पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात सादर होणाऱ्या आदिवासी लोकनृत्यांनी महोत्सवात चैतन्य आणतील. निसर्गप्रेमींसाठी भीमबंध जलाशय, ऐतिहासिक गंभीरगड, बोडीचा शांत समुद्रकिनारा व कुरो धरण परिसर ही आकर्षण केंद्रे असतील. खाद्यरसिकांसाठी ताजे समुद्री अन्न, पौष्टिक नाचणीचे पदार्थ आणि डहाणूचा प्रसिद्ध चिकू ही खास पर्वणी ठरेल.
मुंबईपासून अवघ्या १३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या महोत्सवासाठी रेल्वे व रस्तेमार्गाची उत्तम सोय उपलब्ध आहे. चारोटी, डहाणू व जव्हार परिसरात पर्यटकांच्या निवासाची सुयोग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपल्या मातीतील कलाकारांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या सर्जन प्रक्रियेचा साक्षीदार होण्याची ही संधी सांस्कृतिक पर्यटनाला नवी दिशा देणारी ठरणार आहे.
