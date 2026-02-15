कौशल्य विकास कार्यालयाच्या नूतनीकरणाला प्रशासकीय मान्यता
कौशल्य विकास कार्यालयाच्या नूतनीकरणाला प्रशासकीय मान्यता
२.२१ कोटींचा निधी मंजूर; आधुनिक सुविधा व सेवाक्षमता वाढणार
कामोठे, ता.१५ (बातमीदार) : कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र अंतर्गत पनवेल येथील कार्यालयाच्या नूतनीकरणासाठी २ कोटी २१ लाख ५१ हजार १८ रुपयांच्या खर्चास राज्याच्या वित्त विभागाने शुक्रवारी (ता. १३ ) प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या नूतनीकरणाच्या कामाला लवकरच प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
या नूतनीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग पनवेल येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी स्थापत्य कामासाठी १ कोटी ५७ लाख ५४ हजार ६१७ रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. तर नवी मुंबई येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत उपविभागाने कार्यालयीन विद्युतीकरणासाठी ६३ लाख ९६ हजार ४०१ रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला होता. या दोन्ही कामांचा एकत्रित प्रस्ताव आयुक्तालयाकडून शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. शासनस्तरावर मंजुरी मिळाल्यानंतर आता कार्यालयाच्या इमारतीचे सुशोभीकरण, अंतर्गत दुरुस्ती, आधुनिक विद्युत व्यवस्था व आवश्यक सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या नूतनीकरणामुळे कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन, उद्योजकता विकास आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारकपणे करता येणार आहे. तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत
या कार्यालयाचे नूतनीकरण हे केवळ इमारतीच्या दुरुस्तीपुरते मर्यादित नसून रोजगाराभिमुख व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पनवेल व परिसरातील मोठ्या संख्येने युवक रोजगार, स्वयंरोजगार व कौशल्य प्रशिक्षणासाठी या कार्यालयावर अवलंबून आहेत. आधुनिक पायाभूत सुविधा, सुसज्ज प्रशिक्षण कक्ष, सक्षम विद्युत व्यवस्था आणि नागरिकांसाठी सुटसुटीत सेवा केंद्र उपलब्ध झाल्यास नोंदणी, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन व उद्योग-रोजगार मेळावे अधिक प्रभावीपणे घेता येतील. परिणामी स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी वाढण्यास आणि उद्योजकतेला चालना मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.