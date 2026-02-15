रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर केडीएमसीची दंडात्मक कारवाई;
रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई
मांडा-टिटवाळाप्रश्नी पालिकेची कडक पावले
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा परिसरात रस्त्यावर सर्रास कचरा टाकून अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने आता कठोर पावले उचलण्यात सुरुवात केली आहे. वारंवार सूचना देऊनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर पालिकेच्या स्वच्छता विभागाने दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
मांडा-टिटवाळा परिसरातील कचरा समस्येबाबत नागरिकांनी अनेकदा आवाज उठवत पालिकेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. फक्त दंडात्मक कारवाई करून चालणार नाही, तर दीर्घकालीन उपाययोजना आखावी, अशी मागणी येथील नागरिक विवेकानंद कानेटकर यांनी केली आहे. त्यांनी प्रशासनाने नियमित जनजागृती मोहीम, स्पष्ट वेळापत्रक आणि कचरा वर्गीकरणाबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही म्हंटले आहे. याची दखल घेत पालिकेने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकदा सूचना देऊनही काही नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकला जातो. यामुळे परिसरात अस्वच्छता, दुर्गंधी आणि आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अखेर स्वच्छता विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करत संबंधितांवर दंड आकारत कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
घंटागाडीच्या वेळेचे फलक लागणार
केवळ दंडावर न थांबता कचरा समस्या कायमची निकाली काढण्यासाठी पालिका प्रशासनाने घंटागाडी व्यवस्थेत शिस्त आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी घंटागाडी नियमित उभी राहणार आहे, त्या ठिकाणी स्पष्ट सूचना फलक लावणार आहेत. त्या फलकांवर घंटागाडीची निश्चित वेळ नमूद केली जाईल. सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी ठराविक वेळेला गाडी येईल, अशी माहिती दिली जाणार आहे. नागरिकांनी ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगवेगळा करूनच द्यावा, अशी सूचना पालिकेने दिली आहे.
जर ओला व सुका कचरा एकत्र दिला गेला, तर पुढील दिवशी त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधित नागरिकांवर राहील. तसेच दंड वसूल करणे हे उदिष्ट नसून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जनजागृती होऊन कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण झाल्यास त्याची विल्हेवाट सोपे जाईल आणि शहरात नवीन डम्पिंग ग्राउंड तयार होणार नाहीत.
- अक्षय कराळे, स्वच्छता निरीक्षक
