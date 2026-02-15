‘हिंद-दी-चादर’ सोहळ्यापूर्वी खारघरमध्ये स्वच्छता मोहीम वेगात
‘हिंद-दी-चादर’ सोहळ्यापूर्वी खारघरमध्ये स्वच्छता मोहीम
पंतप्रधानांच्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेची सखोल साफसफाई; सिडकोकडून कॉर्पोरेट पार्क परिसर जमीनदोस्त
खारघर, ता. १५ (बातमीदार) : गुरू तेग बहादूर यांच्या ३५०व्या शहीदी समागम शताब्दी वर्षानिमित्त खारघर येथे आयोजित ‘हिंद-दी-चादर’ या भव्य कार्यक्रमासाठी नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे. पनवेल महापालिकाकडून व्यापक स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत असून, सिडकोकडून कॉर्पोरेट पार्क परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
खारघर येथील सिडकोच्या कॉर्पोरेट मैदानावर २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्चला हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडणार आहे. कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून मैदान आणि परिसरातील रस्त्यांची साफसफाई, रंगरंगोटी तसेच खड्डे बुजविण्याची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचे तसेच स्वतंत्र गट तयार करून मैदानाच्या प्रत्येक भागात सखोल स्वच्छता करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणावर भाविक व नागरिक उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने वाहतूक, स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी केली जात आहे. ‘हिंद-दी-चादर’ हा सोहळा केवळ स्मरणोत्सव नसून, समाजात एकात्मता, बंधुभाव आणि सेवा भावनेचा संदेश देणारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ठरणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात येत आहे. कार्यक्रमाची व्यापक जनजागृती करण्यासाठीही महापालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
चौकट
अतिक्रमणांवर कारवाई
सिडकोच्या खारघर कॉर्पोरेट पार्क परिसरात काही व्यक्तींनी अनधिकृतपणे ढाबे, रेती-सिमेंट-खडी विक्री केंद्रे तसेच वॉशिंग सेंटर सुरू केली आहेत. रहिवाशांनी वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र शहीदी समागम कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने मोहीम राबवून ही अतिक्रमणे हटविली. त्यामुळे परिसर मोकळा व स्वच्छ झाला असून, नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.