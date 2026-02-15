विद्यार्थ्यांकडून आईवडिलांचे कृतज्ञतापूर्वक पूजन
विद्यार्थ्यांकडून आईवडिलांचे कृतज्ञतापूर्वक पूजन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः बदलत्या सामाजिक आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये आई-वडिलांविषयी कृतज्ञता, आदर आणि जाणीव निर्माण व्हावी, या उद्देशाने विद्यानिकेतन शाळेत १४ फेब्रुवारी रोजी मातृपितृ पूजन दिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला. विद्यानिकेतन शाळेचे संस्थापक विवेक पंडित यांच्या संकल्पनेतून हा अनोखा उपक्रम राबविण्यात आला.
या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी आई-वडिलांचे विधिवत पूजन करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच विद्यार्थ्यांनी आपल्या आई-वडिलांबद्दलच्या भावना रंगीबेरंगी कागदांवर लिहून त्यांचे प्रदर्शन भरवले. या प्रदर्शनातून या दिवसाचे महत्त्व आणि पालकांप्रती असलेली भावना सर्वांसमोर प्रभावीपणे मांडण्यात आली.
यावेळी बोलताना पंडित यांनी आयुष्यभर निरपेक्ष प्रेम, माया आणि संरक्षण देणाऱ्या आई-वडिलांचा सन्मान १४ फेब्रुवारी रोजी व्हायलाच हवा, असे प्रतिपादन केले. विद्यार्थ्यांच्या मनात संस्कारांची बीजे पेरण्यासाठी आणि समाजमन अधिक सजग करण्यासाठी असे उपक्रम सर्वदूर पोहोचले पाहिजेत, असेही त्यांनी सांगितले.
‘मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः’ या भावनेचा जागर करून आईवडिलांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे ही आपल्या संस्कृतीची परंपरा असल्याचा संदेश या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला असून पालकांविषयी आदरभाव जागवणारा हा उपक्रम सर्वांच्या पसंतीस उतरला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.