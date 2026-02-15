सेवानिवृत्त व मयत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या ५१ वारसांना नियुक्ती आदेशांचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त आणि मयत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या ५१ वारसांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नियुक्ती आदेशांचे वितरण करण्यात आले. महापौर दालनातील या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे देत लाभार्थ्यांच्या कुटुंबीयांच्या रोजगाराच्या अपेक्षांना दिलासा देण्यात आला.
या प्रसंगी महापौर हर्षाली चौधरी, उपमहापौर राहुल दामले आणि महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल प्रमुख उपस्थित होते. नियुक्ती आदेश स्वीकारणाऱ्या लाभार्थ्यांना शुभेच्छा देताना महापौर हर्षाली चौधरी यांनी महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत राहून शहराच्या स्वच्छता व विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याचे आवाहन केले. ही संधी जबाबदारीची असून नागरिकांच्या सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. आयुक्त गोयल यांनी मार्गदर्शन करताना नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यनिष्ठा, कार्यक्षमता आणि शिस्त या तत्त्वांवर काम करून महानगरपालिकेच्या सेवेला अधिक बळ द्यावे, असे सांगितले. शहराच्या सर्वांगीण विकासात प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
कार्यक्रमास सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपआयुक्त वंदना गुळवे, महापालिका सचिव किशोर शेळके, सहायक आयुक्त सुषमा मांडगे, भाजप गटनेते शशिकांत कांबळे तसेच पालिका सदस्य वरुण पाटील आणि गणेश जाधव यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना उपायुक्तांनी सांगितले की, महापालिकेने गेल्या वर्षभरात एकूण २३२ वारसांना नियुक्तीपत्रे प्रदान केली आहेत. तसेच वारसाहक्कासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मिळावे यासाठी दोन वेळा विशेष मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केले होते. यामुळे नियुक्ती प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि त्यांच्या सेवेला योग्य सन्मान मिळावा या उद्देशाने राबविण्यात येणारा हा उपक्रम सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याचे उपस्थितांनी नमूद केले.
