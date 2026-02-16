कंपनी गोडाऊनमधून शितपेयांचा २७.७३ लाखांचा माल अपहार;
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : कळवा येथील कंपनीच्या गोडाऊनमधील शीतपेयांचा माल परस्पर विक्री करून अपहार केल्याची घटना समोर आली आहे. तब्बल सुमारे २७ लाख ७३ हजार रुपयांच्या मालाचा अपहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद असून, गोडाऊन इन्चार्जविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पनवेल येथील सांची माळी (३४) एजेई इंडिया प्रा. लि. कंपनीमध्ये व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असून, त्यांनी याबाबत तक्रार दिली आहे. कंपनीने वितरणासाठी कळवा येथील खारेगाव परिसरातील श्री समर्थ कॉम्प्लेक्स येथे गोडाऊन सुरू केले आहे. या गोडाऊनची जबाबदारी बदलापुरातील अजित जाधव (३३) याच्याकडे सोपविण्यात आली होती. ३० जानेवारी २०२४ला कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गोडाऊनचे ऑडिट केले असता मोठ्या प्रमाणात माल कमी असल्याचे आढळले. यामध्ये एकूण २७ लाख ७३ हजार २६४ रुपये इतका माल गायब असल्याचे निष्पन्न झाले.
चौकशीदरम्यान अजित जाधव याने संबंधित माल मुंब्रा येथील एका व्यापाऱ्याला परस्पर विकल्याची कबुली दिली. कंपनीने विश्वास ठेवून त्याला रक्कम परत करण्यासाठी मुदत दिली होती. त्याने हप्त्यांमध्ये पाच लाख ९० हजार रुपये परत केले, मात्र उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ सुरू ठेवली. यानंतर आरोपी मूळ गावी फरार झाला असून, पैसे मागितल्यास आत्महत्येची धमकी देत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. कंपनीची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित गोडाऊन इन्चार्जविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.