मुंबई
खारेगावच्या अरर्नेश्वर महादेव मंदिरात शिवभक्तांची गर्दी!
खारेगावच्या अर्नेश्वर महादेव मंदिरात शिवभक्तांची गर्दी
९० फूट रस्त्यापासून भाविकांच्या रांगा
कळवा, ता. १५ (बातमीदार) ः महाशिवरात्रीनिमित्त खारेगाव येथील अर्नेश्वर महादेव मंदिरात शिवभक्तांची गर्दी झाली होती. मंदिर फुलांनी आकर्षक सजविण्यात आले होते. ठिकठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मंदिरात व्हरांड्यात शिव-पार्वतीचे चलतचित्र उभारण्यात आले होते. त्यामुळे भाविकांनी फोटो व सेल्फी काढण्यासाठी गर्दी केली होती. मंदिराच्या गाभाऱ्यात पिंडीजवळ आकर्षक फुलांनी व बर्फाने आकर्षक सजावट केली होती.