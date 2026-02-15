दुचाकीच्या वाकवलेल्या नंबरप्लेटमुळे अमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : पोलिस उपआयुक्त परिमंडळ तीनमधील अमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत तस्करीचे जाळे उद्ध्वस्त केले आहे. यामध्ये एका नायजेरियन नागरिकासह तीन अमली पदार्थ विक्रेत्यांना जेरबंद करण्यात यश आले असून त्यांच्याकडून तब्बल दोन कोटींहून अधिक किमतीचा एमडी म्हणजेच मेफेड्रोन आणि कोकेनचा साठाही जप्त केला आहे. विशेष म्हणजे, या संशयितांकडून वापरण्यात आलेल्या दुचाकीच्या वाकवण्यात आलेल्या क्रमांक पाटीमुळे हे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात यश मिळाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
डोंबिवली पूर्वेतील गणेशनगर, उंबर्ली गाव परिसरात कल्याण पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाची शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी ६.२० वाजण्याच्या सुमारास प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी गस्त सुरू होती. यादरम्यान पोलिसांना मुख्य रस्त्याच्या कडेला तिघे व्यक्ती संशयास्पद हालचाली करत एकमेकांशी बोलत असल्याचे आढळून आले. त्यांच्यातील एक परदेशी नागरिक पाठीला काळी बॅग घेऊन पिवळ्या रंगाच्या दुचाकीवर होता आणि या गाडीची नंबरप्लेट दिसू नये, म्हणून मुद्दाम वाकवलेली असल्याचे आढळल्याने पोलिसांचा संशय आणखीनच बळावला. या तिघांच्या चौकशीसाठी पोलिसांचे पथक पुढे जात असतानाच तिघांनीही पळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पोलिसांनी पाठलाग करून तिघांनाही ताब्यात घेतले. त्यांना पकडल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची आणि त्या बॅगेची झडती घेतली असता त्यातील अमली पदार्थ पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यांच्याकडून अंदाजे दाेन कोटी ८० हजारांचे एक किलो चार ग्रॅमचे मेफेड्रॉन आणि १५ लाखांचे १५ ग्रॅम कोकेन आढळून आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी दिली.