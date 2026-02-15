अलिबाग जिल्हा न्यायालयातील लोकअभिरक्षक सेवेचा जनसामान्यांना आधार
दुर्बलांसाठी कायदेशीर आधार
आर्थिक परिस्थिती नसणाऱ्या अशिलांना मोफत कायदेशीर मदत
अलिबाग, ता. १५ (वार्ताहर) ः आर्थिक परिस्थितीमुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी वकिलांचे शुल्क परवडत नसलेल्या अशिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकअभिरक्षक कार्यालय तीन वर्षांपूर्वी अलिबाग जिल्हा न्यायालय येथे सुरू करण्यात आले. येत्या मार्चमध्ये या उपक्रमाला तीन वर्षे पूर्ण होत असून या कालावधीत अनेक आरोपी व न्यायालयीन बंदींना मोफत कायदेशीर मदत देण्यात आली आहे.
कारागृहातील कैदी, महिला, मुले, अनुसूचित जाती-जमातीचे नागरिक, ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आपत्तीग्रस्त तसेच वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून लाभ दिला जातो. विनामूल्य कायदेशीर मार्गदर्शनाद्वारे कैद्यांना त्यांच्या हक्कांबाबत व कायदेशीर पर्यायांची माहिती दिली जाते. यासाठी दर आठवड्यात दोन वेळा कारागृह भेटी घेऊन प्रत्यक्ष सहाय्य पुरवले जाते.
मुख्य व उपमुख्य लोकअभिरक्षक सत्र न्यायालयातील प्रकरणे हाताळतात, तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील कामकाज सहाय्यक अभिरक्षकांकडून पाहिले जाते. या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून कायदेशीर सहाय्यासाठी येणाऱ्या अर्जांत सातत्याने वाढ होत असल्याची माहिती कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
चौकट
कोणती प्रकरणे हाताळली जातात?
न्यायाधीशांनी सूचविलेली प्रकरणे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पाठविलेली प्रकरणे, तुरुंगातील बंदी, आरोपी यांच्याकडून आलेले अर्ज
चौकट
असे आहे कार्यबळ
मुख्य लोकअभिरक्षक- १, उपमुख्य लोकअभिरक्षक- १, सहाय्यक लोकअभिरक्षक- ४
