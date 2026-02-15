‘स्थायी’साठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणी

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : महापौर आणि उपमहापौर निवडीनंतर आता ठाणे महापालिकेमध्ये स्थायी समित्या स्थापित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. २० फेब्रुवारीला आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची निवड होणार आहे. तिजोरीची चावी असलेल्या या समितीवर आपली वर्णी लागावी, यासाठी इच्छुकांच्या मार्चेबांधणीला वेग आला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट ७५ आणि भाजप २८ अशा एकूण १०४ जागांवर विजयी झाले आहेत. तर राष्ट्रवादी शरद पवार गट १२, राष्ट्रवादी अजित पवार गट ९, एमआयएम ५, शिवसेना ठाकरे गट आणि अपक्ष प्रत्येकी एक असे इतर सदस्य निवडून आले आहेत. या पक्षीय बलाबलनुसार सभागृहात सत्ताधाऱ्यांचे स्पष्ट बहुमत असून, शिवसेना शिंदे गटाचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे स्थायीसह सर्व समित्यांवर शिवसेनेचे सर्वाधिक सदस्यांची निवड होणार असून, अध्यक्षपदेही ते स्वत:कडे ठेवणार आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता समित्यांमधील प्रतिनिधित्वाच्या वाटपावरून राजकीय रणनीती आखली जात आहे.
स्थायी समिती ही पालिकेतील सर्वात महत्त्वाची समिती मानली जाते. आर्थिक व्यवहार, मोठी कंत्राटे, विकासकामांना मंजुरी यांसारखे निर्णय या समितीत घेतले जातात. त्यामुळेच या समितीवरील जागांसाठी सर्वच पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. पक्षीय बलाबलनुसार १६ जागांचे चित्र जवळपास स्पष्ट मानले जात आहे. संख्याबळानुसार शिवसेना शिंदे गटाचे स्थायी समितीवर ९ सदस्य निवडून जाणार आहेत. भाजपचे तीन, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे दाेन, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि एमआयएमचा प्रत्येकी एक असे १६ सदस्य निवडून येणार आहेत.
शिंदे गट अधिक मजबूत
गेल्यावेळी शिवसेना शिंदे गटाचे आठ सदस्य होते. त्यात एकने वाढ झाली आहे. भाजपची सदस्यसंख्या जैसे थे आहे. राष्ट्रवादीचे दोन गट झाल्याने व दोन्ही गटांचे नगरसेवक घटल्याने त्यांच्या वाट्याची एक जागा कमी झाली आहे. तर गेल्यावेळी राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून स्थायी समितीमध्ये आलेला काँग्रेसचा सदस्य यंदा दिसणार नाही.
आजच्या गट नोंदणीकडे लक्ष
राष्ट्रवादीच्या दोन गटांची आणि एमआयएमची स्वतंत्र गट नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष विखुरले असून त्याचा थेट फायदा सत्ताधाऱ्यांना विशेष समित्यांची निवड करताना होणार आहे. हे टाळण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार की राष्ट्रवादी अजित पवार गट एमआयएमसह नव्याने एकत्र गटनोंदणी करणार, यावरही स्थायी समिती सदस्य आणि विशेष समित्यांचे गणित अवलंबून राहणार आहे. उद्या गट नोंदणी करण्याचा अखेरचा दिवस आहे. त्यामुळे स्थायी समितीवर विरोधी पक्षातील किती सदस्यांची निवड होईल, हे गट नोंदणीवर अवलंबून असणार आहे. दरम्यान, आठ नगरसेवकांमागे एक सदस्य असे समीकरण सदस्य निवडीमागे आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे १२ नगरसेवक असले तरी आठपेक्षा जास्त आणि ठाकरे गटाचा एक असल्यामुळे दोन सदस्यपद मिळणार असल्याची चर्चा आहे.
तिजोरीची चावी शिवसेनेकडे
स्थायी समितीवर १६ पैकी सर्वाधिक नऊ सदस्य हे शिवसेनेचे असणार आहेत. त्यामुळे या वेळी कोणतीही तडजोड करण्याची आवश्यकता भासणार नसून अध्यक्षपद हे शिवसेना शिंदे गटाकडेच असणार आहे. मात्र तिजोरीची चावी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणाच्या हातात देतात, हे पाहावे लागणार आहे. जुने जाणते, निष्ठावंत नगरसेवक यासाठी जोरदार धडपड करीत आहेत.
विशेष समित्यांचीही निवड
२० फेब्रुवारीच्या सभेत विशेष समित्या, शिक्षण मंडळ (नऊ सदस्य) आणि परिवहन समिती (१२ निवड सदस्य) यांचीही निवड होणार आहे. या समित्यांवर वर्णी लागण्यासाठी अनेक जण इच्छुक आहेत.