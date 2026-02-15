शेतकऱ्याची ११ लाखांची रोकड एपीएमसी मार्केटमध्ये लुटली
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : नाशिकच्या सिन्नर येथून एपीएमसीतील भाजीमार्केटमध्ये भाजीविक्रीसाठी आलेल्या एका शेतकऱ्यांची तब्बल ११ लाख ३४ हजारांची रोख रक्कम असलेली पिशवी एका रिक्षाचालकाने हिसकावून पलायन केल्याची खळबळजनक घटना शनिवारी (ता. १४) सकाळी घडली. एपीएमसी पोलिसांनी या प्रकरणातील रिक्षाचालकाविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सिन्नर तालुक्यातील चापडगाव येथील शेतकरी सोपान बोडके (वय ४८) हे शुक्रवारी मध्यरात्री टेम्पोमधून आपला व इतर शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्रीसाठी एपीएमसी मार्केटमध्ये घेऊन आले होते. शेतीमाल विकल्यानंतर त्यांनी आपला टेम्पो भाजीमार्केटच्या गेट क्रमांक सातसमोर उभा केला होता. शेतीमाल विकल्यानंतर जमा झालेली तब्बल ११ लाख ३४ हजारांची रक्कम त्यांनी एका पांढऱ्या प्लॅस्टिक पिशवीत ठेवली होती. सकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास बोडके हे त्यांचे सहकारी महेबूब करजगी यांच्यासह भाजीमार्केटच्या गेट नंबर सातकडून आपल्या टेम्पोकडे जात होते. याच वेळी भरधाव वेगाने आलेल्या एका रिक्षाचालकाने संधी साधून बोडके यांच्या हातातील रोख रक्कम असलेली पिशवी हिसकावून रिक्षासह पलायन केले.
बोडके आणि त्यांच्या सहकाऱ्याने रिक्षाच्या मागे धावत पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र रिक्षाचा वेग जास्त असल्याने चोरटा पसार झाला. सकाळची वेळ आणि रिक्षाचा वेग यामुळे सोपान बोडके यांना रिक्षाचा क्रमांक किंवा रिक्षातील व्यक्तींची संख्या पाहता आली नाही. त्यानंतर सोपान बोडके यांनी एपीएमसी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली आहे.
