खैरणे एमआयडीसीतील लेडीज बारवर पोलिसांचा छापा
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : खैरणे एमआयडीसीतील सफायर (बेला) ऑक्रेस्ट्रा बारवर तुर्भे एमआयडीसी पोलिसांनी मध्यरात्रीच्या वेळी छापा मारून बारमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अश्लील हावभाव व अंगविक्षेप करणाऱ्या सहा महिला, तसेच बारमधील चार कर्मचारी अशा एकूण १० जणांवर कारवाई करून त्यांना ताब्यात घेतले आहे.
खैरणे एमआयडीसीतील सफायर (बेला) या ऑक्रेस्ट्रा बारमध्ये महिला सिंगर या अश्लील हावभाव करून ग्राहकांशी स्टेजवरून खाली उतरून शारीरिक लगट करत असल्याची माहिती तुर्भे एमआयडीसी पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांच्या सूचनेनुसार, पोलिसांच्या पथकाने शुक्रवारी (ता. १३) मध्यरात्री १.१५ वाजण्याच्या सुमारास खैरणे एमआयडीसीतील सफायर (बेला) आर्केस्ट्रा बारवर छापा मारला. या वेळी बारमधील महिला वेटर या तोकड्या कपड्यामध्ये ग्राहकांसमोर अश्लील हावभाव, अंगविक्षेप करताना आढळून आल्या. तसेच बारमधील व्यवस्थापक व वेटर हे त्या महिलांना तसे करण्यास प्रोत्साहन देत असल्याचेदेखील आढळून आले.
