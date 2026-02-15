महाशिवरात्रीनिमित्त आमदार मंदा म्हात्रे यांची नवी मुंबईतील शिवमंदिरांना भेट
महाशिवरात्रीनिमित्त आमदार मंदा म्हात्रे यांची नवी मुंबईतील शिवमंदिरांना भेट
विविध मंदिरांत अभिषेक व महाआरतीत सहभाग; राज्याच्या सुख-समृद्धीसाठी केली प्रार्थना
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : महाशिवरात्री निमित्त बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नवी मुंबईतील विविध शिवमंदिरांना भेट देत भगवान श्री शिवशंकराचे दर्शन घेतले. सीबीडी येथील नागेश्वर मंदिर, आग्रोळी गावातील अमृतेश्वर मंदिर, दिवाळे गावातील श्री जगन्नाथेश्वर मंदिर, सारसोळे येथील बामनदेव मंदिर तसेच वाशी गावातील श्री जागृतेश्वर शिव मंदिर येथे त्यांनी अभिषेक व महाआरतीत सहभाग घेत भाविकांशी संवाद साधला.
यावेळी राज्यातील जनतेच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करण्यात आली. महाशिवरात्री हा श्रद्धा, भक्ती आणि आध्यात्मिक उर्जेचा सण असून समाजात ऐक्य, शांतता व बंधुभाव वाढविण्यास प्रेरणा देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध मंदिरांतील पवित्र वातावरणात भगवान शंकराच्या चरणी नतमस्तक होताना आत्मिक समाधान लाभल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रसंगी सीबीडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण पवार, समाजसेवक सुधीर पाटील, गजानन पाटील, निलेश पाटील, संजय ओबेरॉय, भूषण कोळी, ज्ञानेश्वर कोळी, कैलास कोळी, सुरेश कोळी, श्याम कोळी, मनोज मेहेर तसेच मंदिरांचे विश्वस्त, पदाधिकारी व भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने आध्यात्मिक एकतेचा संदेश
महाशिवरात्रीच्या दिवशी विविध मंदिरांना भेट देत आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सामाजिक ऐक्य व आध्यात्मिक मूल्ये जपण्याचा संदेश दिला. उपवास, जप, तप, अभिषेक आणि रात्रभर जागरण या परंपरांमुळे आत्मशुद्धी व सकारात्मकतेची भावना वाढीस लागते, असे सांगत त्यांनी नागरिकांनी सण साजरा करताना शांतता, स्वच्छता आणि परस्पर सहकार्य जपावे, असे आवाहन केले. त्यामुळे धार्मिक उत्सव सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत करण्याचे प्रभावी माध्यम ठरत असल्याचे अधोरेखित झाले.
