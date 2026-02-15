- वर्षभरापूर्वी चेंबूर सुमन नगरमध्ये पिलरचे लोखंडी स्ट्रक्चर कोसळले होते
कंत्राटदाराच्या निष्काळजीकडे एमएमआरडीएची डोळेझाक!
मुलुंड अपघातानंतर चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : वडाळा- कासारवडवली मेट्रो-४ मार्गिकेच्या कामात कंत्राटदारांकडून सुरक्षेबाबतीत निष्काळजी केली जात असून त्याकडे एमएमआरडीए डोळेझाक करीत असल्याचे दिसत आहे. मुलुंड येथे शनिवारी स्लॅब कोसळून अपघात झालेल्या पॅकेजमध्ये मिलान इन्फ्रा ही कंत्राटदार कंपनी काम करीत आहे. त्यांच्या पॅकेजमध्ये अपघात होण्याची ही पहिलीच वेळ नसून याआधी वर्षभरापूर्वी अपघात झाला होता. तरीही संबंधित कंत्राटदारावर ठोस कारवाई न झाल्यानेच मुलुंडच्या अपघाताला निमंत्रण मिळाल्याची चर्चा आहे.
मुलुंडमध्ये अपघात झालेल्या मिलान इन्फ्रा या कंत्राटदार कंपनीकडे चेंबूर सुमननगर पॅकेजमधील काम आहे. येथे मेट्रो पिलरसाठी तयार करण्यात आलेली अवजड लोखंडी रिंग बसवत असताना ३० जानेवारी २०२५ रोजी अचानक ती निवासी क्षेत्र असलेल्या सोसायटीच्या आवारात कोसळली होती. त्यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती. या घटनेची एमएमआरडीएने चौकशी केली खरी; पण कंत्राटदारावर ठोस कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच शनिवारी मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून अपघात झाला. मुंबईत सर्वत्र मेट्रोची कामे सुरू असून त्या ठिकाणी वाहतूक सुरू असते. त्यामुळे सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे, अशी चर्चा आहे.
...
अशीही दुहेरी कोंडी
मुंबईत मुख्य रस्त्यांवर मेट्रो मार्गिकांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे पिलर उभारणे, स्थानकांचे गर्डर बसवणे, अशी वेगवेगळी कामे करावी लागतात. त्यासाठी रस्त्यावर बॅरिकेडिंग केले जाते; मात्र पिलरची उभारणी होताच वाहतूक कोंडीचे कारण देत बॅरिकेडिंग काढण्यास भाग पाडले जाते; मात्र यू-गर्डर बसवणे, स्थानकांचे गर्डर बसवणे अशी कामे बाकी असतानाच बॅरिकेडिंग काढून वाहतुकीसाठी रस्ता खुला करावा लागतो. आता मुलुंड येथे दुर्घटना घडताच बॅरिकेडिंग का काढली, असा सवाल केला जात आहे, अशी दुहेरी कोंडी कंत्राटदार आणि एमएमआरडीएची होत आहे.
