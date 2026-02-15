वरळीतील रहिवाशांचा आज आक्रोश मोर्चा
मुंबई, ता. १५ : वरळीतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला चालना मिळावी, झोपडीधारकांना पुनर्विकासातून घरे मिळावीत, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १६) संबंधित रहिवाशांकडून एसआरएवर आक्रोश मोर्चा काढला जाणार आहे. झोपड्या रिकाम्या केलेल्या असतानाही प्रकल्प होत नसल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.
वरळी नाका परिसरातील प्रेमनगर व सिद्धार्थनगर येथील इंदिरा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था २००२-०३ मध्ये स्थापन झाली. त्या वेळी झोपड्या रिकाम्या करून प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली; परंतु त्यानंतर काम रखडतच गेले आहे. परिणामी, अनेक रहिवासी आजही भाड्याच्या घरात राहत असून आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. संबंधित विकसकाने या कालावधीत मासिक भाडे दिले नसल्याचा गंभीर आरोपही रहिवाशांनी केला आहे. पुनर्विकासात एक इमारत अर्धवट अवस्थेत उभी आहे; उर्वरित बांधकाम कधी पूर्ण होणार, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती दिली जात नसल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘आमच्या मालकीचे घर नेमके कधी मिळणार?’ या मूलभूत प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देण्यात एसआरए आणि विकसक दोघेही अपयशी ठरत असल्याचा आरोप रहिवासी करीत आहेत.
