जावयाकडून पत्नी व सासूवर लोखंडी तव्याने हल्ला
ठाणे, ता. १५ : दिवा पूर्व परिसरात कौटुंबिक वादातून जावयाने पत्नी व सासूवर लोखंडी तव्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लेकीच्या पायाला, तर आईच्या हाताला फॅक्चर झाले आहे. याप्रकरणी सासूने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार जावयाविरोधात मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दिवा पूर्वेतील बेडेकर नगर येथे राहणाऱ्या निर्मला पांडुरंग हिरवे (वय ५०) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची मुलगी रोशनी माळी (वय ३०) हिचे सात वर्षांपूर्वी रोशन याच्याशी लग्न झाले असून त्यांना पाच वर्षांची मुलगी आहे. मागील तीन महिन्यांपासून रोशनी व तिचा पती याच परिसरात राहत होते. १२ फेब्रुवारीला रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास शेजारी राहणाऱ्या महिलेने निर्मला यांच्या दरवाजावर टकटक करून त्यांचा जावई रोशन हा रोशनीला मारहाण करत असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर निर्मला व त्यांचे पती तत्काळ मुलीच्या खोलीकडे गेले असता दरवाजा आतून बंद होता व रोशनीच्या ओरडण्याचा आवाज येत होता. दरवाजा उघडत नसल्याने तो जबरदस्तीने उघडण्यात आला. आत प्रवेश केल्यावर रोशन हा पत्नीला लोखंडी तव्याने मारहाण करत असल्याचे दिसून आले. मुलीला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी निर्मला हिरवे या पुढे आल्याने रोशनने त्यांना मारहाण करून त्यांचा हात पिरगळल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. आरडाओरड ऐकून परिसरातील नागरिक जमा झाले व त्यांनी हस्तक्षेप करून दोघींना सोडवले. त्यानंतर संशयित आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला. प्राथमिक चौकशीत, चहाचा व्यवसाय सुरू करण्याबाबत पत्नीने सांगितल्याच्या कारणावरून आरोपीने वाद घालत मारहाण केल्याचे समोर आले आहे.
