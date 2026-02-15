स्वीकृतची लॉटरी कोणाला?
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ : नवी मुंबई महापालिकेवर भाजपने सत्ता स्थापन केल्यानंतर सभागृहात स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जाण्यासाठी जोरदार चढाओढ सुरू आहे. शिवसेना आणि भाजपमधून स्वीकृत नगरसेवक दिले जाणार आहेत. १११ जागांपैकी १० जागांवर स्वीकृत नगरसेवक निवडले जाणार आहेत; परंतु इच्छुकांची संख्या अधिक असल्यामुळे कोणाची निवड करायची, हा प्रश्न शिवसेना आणि भाजपसमोर उभा राहिला आहे.
२० फेब्रुवारीला महापालिकेत पहिल्यांदाच सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेत स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे. त्याकरिता मंगळवार (ता. १७)पर्यंत उमेदवारी अर्ज सादर करायचा आहे. राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांची धावपळ सुरू आहे. यंदाची पालिका निवडणूक पॅनेल पद्धतीने काही प्रस्थापित नगरसेवकांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. दोन आणि तीनपेक्षा अधिक काळ निवडून आलेल्या नगरसेवकांना घरी बसावे लागले. या नगरसेवकांकडून पुन्हा स्वीकृत नगरसेवकाचे पद आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी नेत्यांचे उंबरे झिजवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
शिवसेनेच्या शिंदे गटातून आपल्याला स्वीकृत नगरसेवकपद मिळावे, याकरिता नवी मुंबईतील अनेक नेते ठाण्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार नरेश म्हस्के यांच्या भेटी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर भाजपच्या स्वीकृत नगरसेवकांचा निर्णय वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडून घेतला जाणार आहे. इच्छुकांकडून क्रिस्टल हाउसवर मनधरणी केली जात आहे. या दोन्ही पक्षांकडून अद्याप कोणाचेही अर्ज दाखल करण्यात आलेले नाहीत; मात्र दोन्ही पक्षांतून पुन्हा पराभूत झालेल्या प्रस्थापित नगरसेवकांनाच स्वीकृत म्हणून पुन्हा संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा अंतर्गत कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू आहे.
प्रस्थापितांच्या गळ्यात स्वीकृतची माळ
शिंदे गटातर्फे निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना पुन्हा स्वीकृत म्हणून पद देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णय घेतला आहे. खासदार नरेश म्हस्के त्यांना या पदासाठी भेटायला जाणाऱ्या शिंदेंच्या याच निर्णयाचा दाखला देत आहेत; परंतु शिवसेनेकडून पुन्हा माजी नगरसेवकांनाच संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. यात काही जणांवर गुन्हे दाखल असलेल्या माजी नगरसेवकांचा समावेश असल्याचे समजते आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेसमधून शिंदे गटात ऐनवेळेस आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. जुन्या चेहऱ्यापेक्षा नवीन चेहरे स्वीकृत नगरसेवक देण्याची धमक शिंदे गट दाखवेल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
भाजपमध्ये नाराजीचा सूर?
वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्यांदाच भाजपच्या चिन्हावर ६४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे महापौर आणि उपमहापौर बसवण्याचा मान भाजपला मिळाला. महापौरपदावर भूमिपुत्रांपैकी महिलेची निवड केली; परंतु उपमहापौरपदावर भूमिपुत्राव्यतिरिक्त शहर परिसरातील नगरसेवकांची निवड करतील, अशी नगरसेवकांना अपेक्षा होती; मात्र ती अपेक्षा फोल ठरल्याने तीन आणि चार वेळा निवडून आलेल्या शहरी वसाहतीमधील नगरसेवकांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे समजते. तसेच आता स्वीकृत पदाकरिताही पराभूत झालेल्या नगरसेवकांना भाजप पुन्हा संधी देणार असल्याचे समजते. दोन जण महापौरांच्या मर्जीतील असल्याची चर्चा आहे. त्यापैकी एक जण महापालिका हद्दीबाहेरचा रहिवासी आहे. यातही कॉलनीतील नगरसेवकांंना विचारले नसल्याने नाईक समर्थकांमध्येही नाराजी निर्माण झाली आहे.
विरोधी पक्षनेता कोणाला मिळणार?
नवी मुंबई महापालिकेत भाजपने महापौर आणि उपमहापौर विराजमान केल्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडे विरोधी पक्षनेतेपदाचा मान दिला आहे. याआधी विजय चौगुले यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून कामकाज केले आहे. आता महापौर महिला असल्याने विरोधी पक्षनेते म्हणून महिला नगरसेविका असावी, अशी चर्चा सुरू आहे, तर तरुण नगरसेवकांनाही विरोधी पक्षनेत्याची संधी द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
परिवहन समितीवर निवड १३
भाजप ८
शिवसेना शिंदे गट ५
