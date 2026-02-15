‘फ्युचर स्किल्स कार्निव्हल’मध्ये विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
‘फ्युचर स्किल्स कार्निव्हल’मध्ये विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
एआय आणि रोबोटिक्सच्या आविष्काराने वेधले लक्ष
विरार ता. १५ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि भविष्यकालीन कौशल्यांना वाव देण्यासाठी विरार येथील एन. जी. वर्तक इंग्रजी माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातर्फे एक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आला. पद्मश्री भाऊसाहेब वर्तक सेंटर फॉर स्किल डेव्हलपमेंट अॅण्ड इनोव्हेशन यांच्या सहकार्याने ‘फ्युचर स्किल्स कार्निव्हल अँड यंग इनोव्हेटर्स : एआय अॅण्ड रोबोटिक्स एक्स्पो’ शनिवारी (ता. १४) मोठ्या उत्साहात पार पडला.
या कार्निव्हलचे आयोजन दोन सत्रांत करण्यात आले होते. सकाळी ७.३० ते १०.३० या वेळेत माध्यमिक विभाग आणि सकाळी ११.०० ते दुपारी २.०० या वेळेत प्राथमिक विभागासाठी विविध उपक्रम पार पडले. या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित प्रकल्प, रोबोटिक्सची थेट प्रात्यक्षिके आणि नावीन्यपूर्ण विज्ञान प्रकल्पांनी उपस्थितांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले. विशेषतः विज्ञान नाटिकेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी सामाजिक व वैज्ञानिक संदेश प्रभावीपणे मांडले. याप्रसंगी आ. वि. अ. एज्युकेशन सोसायटीच्या शालेय समितीच्या अध्यक्षा प्राची बगे-वर्तक, प्राचार्य संगीता डी’सिल्वा, शिक्षक आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये केवळ तंत्रज्ञानाची आवडच निर्माण होत नाही, तर त्यांच्यात नवोन्मेषी विचारसरणी आणि आत्मविश्वास वाढीस लागतो, असे मत प्राचार्यांनी व्यक्त केले.
शैक्षणिक पासपोर्ट
या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सहभागी प्रत्येक विद्यार्थ्यास एक पासपोर्ट स्वरूपातील प्रमाणपत्र देण्यात आले. या पासपोर्टच्या आधारे विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनातील विविध परिसरांना भेटी देऊन तेथील तंत्रज्ञान समजून घेतले. यामुळे त्यांचा शिकण्याचा अनुभव अधिक आनंददायी झाला.
