पुनर्विकासावर नाईक–शिंदे वादाची छाया
युडीसीपीआरला विरोधामुळे नवी मुंबईच्या विकासाला ब्रेकची भीती
तुर्भे, ता.१५ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील सिडको व खासगी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लागू केलेल्या युडीसीपीआर व युआरएस योजनेमुळे विकासाला वेग मिळण्याची चिन्हे असताना वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या विरोधामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. पाच दशकांपूर्वी उभारलेल्या अनेक इमारती जीर्ण झाल्याने रहिवासी जीव मुठीत धरून राहत असून पुनर्विकासाची प्रतीक्षा करत आहेत. सर्वपक्षीय नगरसेवक आपल्या प्रभागातील प्रकल्पांसाठी पुढे सरसावले असताना राजकीय संघर्षामुळे मंजुरी प्रक्रियेला विलंब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. हाय पॉवर कमिटीची मंजुरी मिळूनही राज्य शासनाची अंतिम परवानगी आवश्यक असल्याने राजकीय मतभेदांचा थेट परिणाम प्रकल्पांवर होऊ शकतो. घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग या योजनेतून खुला होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
चौकट
नागरिकांना थेट फटका
युडीसीपीआरला विरोध कायम राहिल्यास कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोलीसारख्या भागात विकासक पुढे येण्याची शक्यता कमी होईल. त्यामुळे धोकादायक इमारतींतील हजारो रहिवाशांचा पुनर्विकास रखडेल. अल्प व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षित व मोठ्या घरांचे स्वप्न पुन्हा लांबणीवर पडेल. राजकीय मतभेदांचा फटका थेट नागरिकांना बसणार असल्याची चर्चा शहरात आहे.
कोट : सर्वसामान्यांसाठी पुनर्विकास ही जीवनावश्यक गरज असून राजकीय अडथळे दूर करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी केली.
