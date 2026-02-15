झाडांवर खिळे ठोकून रस्ते काम
झाडांवर खिळे ठोकून रस्ते काम
जुईनगरमध्ये ठेकेदाराच्या बेफिकिरीवर नागरिक संतप्त
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : जुईनगर सेक्टर २५ परिसरात जुईनगर रेल्वे फाटक ते राजीव गांधी ब्रिजदरम्यान सुरू असलेल्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ‘ए आय सी मुंबई’ या कंपनीकडून सुरू असलेल्या कामादरम्यान ‘वर्क इन प्रोग्रेस’चे फलक थेट रस्त्यालगतच्या झाडांवर खिळे ठोकून लावण्यात आल्याने पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तात्पुरते स्टँड किंवा बॅरिकेड्स वापरण्याऐवजी झाडांना जखमा केल्यामुळे त्यांच्या सुकण्याचा धोका निर्माण होतो, असे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.
चौकट
देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह
नागरिक अजय मोरे यांनी मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे. कामांची गुणवत्ता तपासणारे अभियंते कुठे आहेत, पर्यावरण नियमांचे पालन का होत नाही आणि ठेकेदारांवर नियंत्रण कोण ठेवणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दोषींवर कारवाई करून पुढील कामांसाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.