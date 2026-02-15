सचिव विभागाच्या कारभारावर तक्रार
सचिव विभागाच्या कारभारावर तक्रार
नगरसेवकांचे हक्क डावलल्याचा आरोप; चौकशीची मागणी
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सचिव विभागातील मनमानी कारभारामुळे नगरसेवकांचे वैधानिक हक्क बाधित होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नगरसेविका दिव्या वैभव गायकवाड यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी व प्रशासकीय कारवाईची मागणी केली. ५ फेब्रुवारीच्या विशेष सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत अचानक बदल करण्यात आल्याने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव उघड झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चौकट
निवेदन पत्रिका न दिल्याने वाद
२० फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेसाठी आवश्यक असलेली निवेदन पत्रिका नगरसेवकांना देण्यात न आल्याचा आरोप करत, हे अधिकारांवर गदा असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. ठराविक पक्षांच्या प्रस्तावांना प्राधान्य देऊन इतरांना समान संधी नाकारली जात असल्याचा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ४४ चे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत पूर्वीची शिस्तबद्ध पद्धत मुद्दाम बदलल्याचा आरोप करण्यात आला. या तक्रारीमुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली असून आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
