अग्निशामक दलात नोकरीचे आमिष दाखवून २.२५ लाखांची फसवणूक
बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः ठाणे महापालिका, कल्याण डोंबिवली पालिकेत अग्निशामक दलात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत प्रशिक्षण संस्थाचालकाच्या तीन विद्यार्थ्यांची तब्बल दोन लाख २५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सिद्धार्थ सोनावणे (वय ४८) यांच्याविरुद्ध बाजारपेठ पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आजम अफसर शेख यांचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर अँड सेफ्टी ही प्रशिक्षण संस्था चालवतात. त्यांच्या संस्थेत प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना विविध ठिकाणी नोकरीसाठी मार्गदर्शन केले जाते. काही काळापूर्वी आजम हे कामानिमित्त मंत्रालय येथे गेले असता त्यांची ओळख सिद्धार्थ सोनावणे यांच्याशी झाली. त्यांनी आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोकरीला असून कोणतीही कामे करून देऊ शकतो, असे सांगत विश्वास संपादन केला. लवकरच कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे पालिकेत येथे अग्निशामक पदांसाठी भरती होणार असल्याचे सांगत सोनावणे यांनी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवले. ठाणे महापालिकेत नोकरीसाठी चार लाख रुपये, तर कल्याण-डोंबिवली पालिकेसाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपये लागतील, असे त्यांनी सांगितले.
यानुसार आजम यांच्या संस्थेतील तीन युवकांनी नोकरीसाठी तयारी दर्शवली. डिसेंबर २०२३ मध्ये या तिघांकडून प्रत्येकी ७५ हजार रुपये असे एकूण दोन लाख २५ हजार रुपये ऑनलाईन स्वरूपात देण्यात आले. त्यासोबत शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रेही सोनावणे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली. एप्रिल २०२४ मध्ये नोकरीबाबत विचारणा केल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे दिली आणि नंतर संपर्क बंद केला. यानंतर त्यांनी चाळीसगाव येथे जाऊन स्थानिक माजी नगरसेवक संजय ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या मदतीने मुलांची संबंधित कागदपत्रे परत मिळविण्यात आली.
