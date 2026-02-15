डोंबिवलीत इमारतीच्या पार्किंग मध्ये पहाटे भीषण आग
डोंबिवलीत इमारतीच्या वाहनतळात भीषण आग
परिसरातील २९ दुचाकी खाक; पाच जण जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ ः डोंबिवली पूर्वेतील चेरानगर परिसरातील राज अपार्टमेंट रविकिरण सोसायटीमधील वाहनतळ परिसरात रविवारी (ता. १५) पहाटे ४च्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या तब्बल २९ दुचाकी पूर्णपणे खाक झाल्या असून, पाच रहिवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. जखमीना जवळील खासगी रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.
डोंबिवली परिसरातील जय भारत स्कूलजवळ राज अपार्टमेंट रविकिरण सोसायटीमध्ये नागरिक झोपेत असतानाच वाहनतळात पहाटे आग लागल्याची घटना घडली. इमारतीच्या खालून धूर येऊ लागला आणि काही मिनिटांत धुराचे लोट इमारतीत पसरले. यामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. जीव वाचवण्यासाठी नागरिक खाली उतरत असताना आगीचा भडका उडाला. यात सुमन रावत (४४), सौरभ रावत (१९), गर्व रावत (२१), गीता सावंत (४५) आणि राधेश्याम यादव (२८) हे पाच जण जखमी झाले असून, त्यांना जवळील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. गीता सावंत आणि राधेश्याम यादव यांना प्राथमिक उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले असून, रावत कुटुंबातील तिघांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत.
घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दल व पोलिस घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले. अग्निशामक दलाच्या पथकाने काही वेळातच आग आटोक्यात आणली. मात्र तोपर्यंत वाहनतळातील बहुतांश दुचाकी खाक झाल्या होत्या. शॉर्टसर्किट किंवा इतर तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागल्याची प्राथमिक शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
