बोइसरचे दशरथ संखे अमेरिकन संघाचे कर्णधार
बोईसरचे दशरथ संखे अमेरिकन संघाचे कर्णधार
न्यूझीलंडमध्ये सिनियर क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये नेतृत्व
बोईसर, ता. १५ (वार्ताहर) : पालघर जिल्ह्यातील बोईसरचे रहिवासी दशरथ दामोदर संखे (६८) हे १७ फेब्रुवारी ते ५ मार्चदरम्यान न्यूझीलंडमध्ये होणाऱ्या आगामी सिनियर क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धेत अमेरिकेच्या संघाचे कर्णधार म्हणून मैदानात उतरणार आहेत.
वंजारवाडा (जि. पालघर) येथील संखे यांनी लहानपणापासून क्रिकेटची आवड जोपासली. डावखुरा जलदगती गोलंदाज म्हणून त्यांनी कॉलेजजीवनात उल्लेखनीय कामगिरी करत पहिल्याच इंटरकॉलेज सामन्यात आठ बळी घेतले. बी.कॉम. शिक्षणानंतर शासकीय सेवेत कार्यरत राहूनही त्यांनी क्रिकेटची नाळ जपली. १९८४-८८ दरम्यान रणजी संभाव्य यादीत स्थान मिळवले; तसेच विविध स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय विक्रम नोंदवले. ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत सुमारे १,००० सामन्यांत ३,५०० विकेट्स त्यांच्या नावावर आहेत.
बीसीसीआय लेव्हल एक आणि ऑस्ट्रेलियन लेव्हल कोचिंग प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या संखे यांनी तारापूर येथील युनायटेड स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या माध्यमातून ॲथलेटिक्स, आर्चरी, नेमबाजी आदी क्रीडा प्रकारांत मोफत प्रशिक्षण देत अनेक विद्यार्थ्यांना घडवले आहे. आता अमेरिकन संघाचे नेतृत्व करत जागतिक स्तरावर झळकण्याची संधी मिळाल्याने पालघर जिल्ह्यासाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरत आहे. त्यांच्या या यशामुळे स्थानिक तरुणांना नवी प्रेरणा मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.