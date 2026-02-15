विक्रमगडमध्ये ‘हर हर महादेव’चा जयघोष
विविध शिवमंदिरांत महाशिवरात्री यात्रोत्सव उत्साहात
विक्रमगड, ता. १५ (बातमीदार) : तालुक्यात यंदाची महाशिवरात्री अत्यंत भक्तिभाव, उत्साह आणि धार्मिक वातावरणात साजरी करण्यात आली. लहान-मोठी सर्व शिवमंदिरे आकर्षक रोषणाई, फुलांची सजावट आणि पारंपरिक देखाव्यांनी सजली होती. पहाटेपासूनच ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमला असून हजारो भाविकांनी शिवलिंगाचे दर्शन घेतले.
विक्रमगड शहरातील प्राचीन पंतगेश्वर महादेव मंदिर येथे विशेष आकर्षण पाहायला मिळाले. आठवडाभर आधीपासून रंगरंगोटी व स्वच्छतेची तयारी करण्यात आली होती. पहाटे महापूजेनंतर अभिषेक, रुद्रपाठ, भजन-कीर्तन आदी धार्मिक कार्यक्रम झाले. दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. इतिहासकालीन वारसा लाभलेल्या नागेश्वर नागझरी स्वयंभू मंदिर येथे दरवर्षीप्रमाणे मोठी यात्रा भरली. भाविकांच्या सोयीसाठी भव्य सभामंडप उभारण्यात आला होता. प्रशासन, पोलिस यंत्रणा व मंदिर समितीने संयुक्त नियोजन करून गर्दी नियंत्रणासाठी स्वयंसेवकांची नेमणूक केली. दूरवरून आलेल्या भाविकांनी जागरण, अभिषेक व जप-तप केले.
शिव गोरक्षनाथ पावन मठ येथे साधू-संतांचा मुक्काम वाढलेला दिसून आला. साधूंसाठी निवास व भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. भव्य स्वागत कमान व सजावटीमुळे परिसर आकर्षक झाला होता. महाशिवरात्रीनिमित्त विविध मंदिर परिसरांना जत्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले. पूजेची सामग्री, खेळणी, खाद्यपदार्थ व धार्मिक पुस्तकांचे स्टॉल उभारण्यात आले होते. दिवसभर अभिषेक, प्रवचने, कीर्तन व रुद्राभिषेकाचे कार्यक्रम पार पडले. उपवास, जागरण व नामस्मरण करत भाविकांनी शिवभक्तीचा उत्सव साजरा केला.
भाविकांच्या सेवेसाठी स्थानिक मंडळांच्या वतीने फळाहार व प्रसादाचे मोफत वाटप करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्याची सोय, शिस्तबद्ध रांग व्यवस्था आणि वैद्यकीय मदत केंद्र उभारून स्वयंसेवकांनी सेवा दिली. एकूणच, तालुक्यातील सर्व शिवमंदिरांत महाशिवरात्री उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने पार पडून यंदाचा सोहळा संस्मरणीय ठरला.
