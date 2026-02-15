लोकलमध्ये चढताना महिलेच्या हाताला चावा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १५ : कल्याण रेल्वे स्थानकामध्ये मुंबईकडे जाणाऱ्या जलद लोकलमध्ये चढताना दोन महिलांमध्ये झालेल्या झटापटीत एका नोकरदार महिलेच्या हाताला चावा घेऊन तिचे बोट पिरगळल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी महिलेने कल्याण लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे संबंधित महिलेचा शोध सुरू केला आहे.
प्रियांका थोरात या कल्याण परिसरात राहत असून, अंधेरी येथे नोकरी करतात. नेहमीप्रमाणे त्या मंगळवारी (ता. १०) सकाळी साधारण आठ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणारी जलद लोकल पकडण्यासाठी फलाट क्रमांक सहावर आल्या होत्या. प्रथम श्रेणीच्या डब्यात चढण्याचा प्रयत्न करीत असताना गर्दीमुळे काही महिला उतरत होत्या, तर काही महिला डब्यात चढण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. या गर्दीत प्रियांका डब्यात चढत असताना उतरणाऱ्या एका महिलेने त्यांना चढण्यास मज्जाव केला. ती महिला स्वतःही डब्यातून उतरत नव्हती आणि प्रियांका यांना दरवाजातून बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न करीत होती. त्यावरून दोघींमध्ये झटापट झाली. या झटापटीदरम्यान त्या महिलेने प्रियांका यांच्या दंडाला जोराने चावा घेतला तसेच त्यांचा हात पिरगळल्याने बोटाला दुखापत झाली. संध्याकाळी कामावरून परतल्यानंतर त्यांनी कौटुंबिक डॉक्टरांकडे तपासणी केली असता हाताचे बोट पिरगळल्याने दुखापत झाल्याचे स्पष्ट झाले.
