३५०व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त बैठक
भिवंडी (वार्ताहर) : हिंद-दी-चादर म्हणून ओळखले जाणारे गुरु तेगबहादूर साहिब यांच्या ३५०व्या शहिदी समागम वर्षानिमित्त २८ फेब्रुवारी व १ मार्चला खारघर येथे विशेष कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाला नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह उपस्थित राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शिख, सिकलीगर, बंजारा, लबाना, मोहयाल, सिंधी, वाल्मिकी; तसेच भगत नामदेव समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे, यासाठी रविवारी भिवंडी पालिका सभागृहात बैठक घेण्यात आली. प्रशासक तथा आयुक्त अनमोल सागर यांच्या निर्देशानुसार व अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीला जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी प्रमुख उपस्थित होते. तसेच सहाय्यक आयुक्त गिरीष घोष्टेकर व सईद चिवणे, शीख समाजाचे ॲड. बलदेव सिंग, भिवंडी तालुकाप्रमुख बंजारा समाज अनिल राठोड, भिवंडी शहर भटक्या विमुक्त समाज अध्यक्ष ॲड. अरविंद राठोड यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
