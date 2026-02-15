पार्ल्यात स्वयंपुनर्विकासाला आवश्यक निधी पुरवू - दरेकर
पार्ल्यात स्वयंपुनर्विकासाला आवश्यक निधी पुरवू ः दरेकर
मुंबई, ता. १५ : विलेपार्ल्यात स्वयंपुनर्विकासाला मोठा वाव आहे. जेवढ्या इमारती स्वयंपुनर्विकासासाठी येतील त्यांना निधीची संपूर्ण व्यवस्था करू, असे आश्वासन मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी रविवारी (ता. १५) येथे दिले.
विलेपार्ले येथील निलांजनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन रविवारी भाजप गटनेते व महाराष्ट्र राज्य स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष (कॅबिनेट मंत्री दर्जा) आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी आमदार पराग अळवणी, नगरसेवक मिलिंद शिंदे, निलांजनी सोसायटीचे अध्यक्ष सुनील बांदेकर इत्यादी उपस्थित होते. या वेळी दरेकर म्हणाले, की स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून स्वतःचे घर विकसकाशिवाय बनवा, हा विचार तुम्ही पुढे आणून त्याला प्रत्यक्ष कृतीतून पुढे नेण्याचे काम करत आहात. याचे खरे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. विरोधी पक्षनेते असताना फडणवीस यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना भेटून या योजनेला सहकारी बँकांकडून अर्थपुरवठ्याची परवानगी मिळवली. गोरेगावच्या परिषदेत स्वयंपुनर्विकासाच्या २० मागण्यांपैकी १८ मागण्यांचे जीआर तत्काळ निघाल्याने या विषयाला गती मिळाली.
आज १,६०० सोसायट्यांचे स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत, आपल्याकडे प्रचंड इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणा आहे; पण यासाठी भरपूर पैसे लागतील. राज्य सहकारी बँक, एमसीडीसी पैसे देतील; मात्र आम्हीही ‘मित्रा’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटींचा प्रस्ताव तयार करीत आहोत. त्यामुळे सोसायट्यांना पैशांची अडचण भविष्यात येणार नसल्याचेही दरेकर म्हणाले. स्वयंपुनर्विकास ही चळवळ म्हणून पुढे येताना दिसत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
