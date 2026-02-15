नवी मुंबईत महाशिवरात्री उत्साहात
वाशी, ता. १५ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहर परिसरात महाशिवरात्रीनिमित्त शंभो महादेवांच्या मंदिरामध्ये आज (ता. १५) सकाळपासूनच शिवभक्तांची दर्शनासाठी गर्दी जमली आहे. या वेळी महादेवाची मंदिरे रोषणाईने झगमगून गेली होती. तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
मंदिरामध्ये पहाटे शिवलिंगावर पंचामृतांनी अभिषेक, त्यानंतर सर्व भक्तांनी बेल, पांढऱ्या रंगाची फुले वाहून शिवलिंगाची पूजा केली. तर भजन आणि कीर्तनाने नवी मुंबई दुमदुमून गेली. आनंदनगर येथील शंकर मंदिर, वाशी येथील जागृतेश्वर मंदिर, सानपाडामधील शिवमंदिर, पाम बीच येथील बुद्धेश्वर मंदिर, घणसोली गावातील शिवमंदिर, महावितरण वसाहतीमधील शिवमंदिर, दिघा येथील शिवमंदिर आदी मंदिरांमध्ये भाविकांची सकाळपासूनच दर्शनासाठी गर्दी जमली होती. आनंदनगर येथे आजच्या दिवसापासून हरिनाम सप्ताहाचा जागरदेखील सुरू केला आहे.
लोकप्रतिनिधी, तसेच शिवभक्तांनी विविध माध्यमांतून शिवभक्तांना शुभेच्छा दिल्या. या उत्सवाला गालबोट लागू नये, यासाठी पोलिस बंदोबस्तदेखील ठेवण्यात आला होता. तर नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्याने आजी-माजी नगरसेवकांसह, समाजसेवकांनीदेखील जाहिरातबाजी करीत महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा दिल्या. तर उपवासामुळे बाजारात फळांचीदेखील मोठ्या प्रमाणात मागणी होती.
