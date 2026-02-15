पालघरमधील ‘परफेक्ट कंटेनर’ कंपनीला आग
पालघर, ता. १५ ः पालघर शहराच्या पूर्वेकडील गणेशनगर भागात असलेल्या ‘परफेक्ट कंटेनर’ कंपनीला शनिवारी (ता. १५) भीषण आग लागली. या आगीत कंपनी पूर्णपणे जळाल्याचे निदर्शनास आले. कंपनीच्या भंगार ठेवलेल्या भागात सौर संच बसविण्याच्या वेल्डिंग कामादरम्यान दुपारच्या सुमारास ठिणगी उडून ही आग लागल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
औषधनिर्माण आणि सौंदर्यप्रसाधनांसाठी लागणाऱ्या ॲल्युमिनियम आणि लॅमिनेटेड ट्युब्सचे उत्पादन या कंपनीत घेतले जात होते. या ट्युब्ससाठी गोंद आणि ज्वलनशील थिनर द्रव्यसाठा कंपनीत होता. या साठ्याला आग लागून भडका उडल्याने त्यात कंपनी आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली. आगीची तीव्रता इतकी होती की ज्वाला आणि धुरांचे लोट परिसरात सर्वत्र पसरले होते. या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. औद्योगिक वसाहत, पालघर नगर परिषद आणि इतर एक अग्निशमन दलाची गाडी घटनास्थळी दाखल झाली असून, आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशामन दलाकडून प्रयत्न केले जात असल्याची प्राथमिक माहिती देण्यात आली. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असून, पोलिस प्रशासनही घटनास्थळी तैनात आहे. या घटनेत आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
