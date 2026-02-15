पेण तालुका शिवमय
पेण तालुका शिवमय
खारपाडा स्वयंभू मंदिरात भाविकांच्या लांबच लांब रांगा
पेण, ता. १५ (वार्ताहर) : महाशिवरात्रीनिमित्त पेण शहरासह संपूर्ण तालुका भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला. शहरातील गोटेश्वर व विश्वेश्वर मंदिरांसह खारपाडा येथील स्वयंभू शिवमंदिर, पाटणेश्वर, व्याघ्रेश्वर व क्षेत्रेश्वर येथे पहाटेपासून शिवभक्तांची अलोट गर्दी उसळली होती. खारपाडा स्वयंभू मंदिरात काकड आरतीने उत्सवाची सुरुवात होऊन दिवसभर अभिषेक, रुद्रपाठ, प्रवचन, भजन, पालखी सोहळा व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. मंदिर परिसर फुलांच्या आकर्षक सजावटीने उजळून निघाला होता.
भाविकांनी बेलपत्र, दूध व फळांचा नैवेद्य अर्पण करत उपवास पाळला. पाटणेश्वर मंदिर परिसरात विविध दुकाने, मिठाई व खेळण्यांच्या स्टॉलमुळे यात्रेचे स्वरूप आले होते. पोलीस प्रशासन व मंदिर समितीकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. भाविकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी श्री स्वयंभू शिवमंदिर देवस्थान ट्रस्ट चे सदस्य दिवसभर कार्यरत होते. रात्री पालखी, महाआरती व शिवजागर कार्यक्रमांनी उत्सवाची सांगता झाली.
-------------------------------------------------------------------
शिवनामाच्या गजरात पोयनाड भक्तिमय
कनकेश्वर व भुवनेश्वर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी
पोयनाड (बातमीदार) : महाशिवरात्रीनिमित्त ‘हर हर महादेव’, ‘ॐ नमः शिवाय’च्या जयघोषाने पोयनाड परिसरातील शिवमंदिरे दुमदुमून गेली. रविवारची सुट्टी असल्याने अनेक भाविकांनी श्रीक्षेत्र कनकेश्वर येथे मुक्काम करत पहाटेच दर्शन घेतले. तसेच नारंगी येथील श्री क्षेत्र भुवनेश्वर मंदिर येथे परिसरातील १८ गावांमधील भाविकांनी मोठी गर्दी केली. विविध मंदिरांमध्ये अभिषेक, पूजा, भजन, कीर्तन, हरिपाठ व पालखी सोहळे पार पडले.
बोपोलीचे चंद्रमोळेश्वर, कमळपाड्याचे शंकर मंदिर, बांधणचे लिंगेश्वर, कातळपाड्याचे महादेव, श्रीगावचे शिवबा मंदिर, पोयनाड आठवडा बाजारातील शंकर मंदिर तसेच कुरकुंडी-कोलटेंभी येथील लाडकेश्वर मंदिरात सकाळ व सायंकाळी दर्शनासाठी मोठी रांग होती. भाविकांसाठी महाप्रसाद, पिण्याचे पाणी व फराळाची व्यवस्था करण्यात आली. पोयनाडमधील पालखी सोहळ्याला विशेष उत्साह लाभला.
------------------------------------------------------------
महाशिवरात्री निमित्त स्वामीभक्तांची समुद्रकिनारी ध्यानधारणा
मुरुड, ता. १५ (वार्ताहर)ः महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने मुरुड समुद्रकिनारी स्वच्छ व शांत वातावरणात स्वामी समर्थ डोंगरी मठातर्फे आयोजित आठव्या ध्यानधारणा शिबिरात स्वामीभक्तांनी नामस्मरणाचा लाभ घेतला. मठाधिपती त्रिशाताई पाटील यांनी मार्गदर्शन करताना नियमित ध्यान-नामस्मरणामुळे मानसिक व शारीरिक आरोग्य सुधारते, असे सांगितले. यावेळी उपस्थित भक्तांनी शंकर पिंडीचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. स्वामी पूजेनंतर महाआरती , समुद्र दर्श , महाप्रसाद आदी कार्यक्रमात भक्तांनी उत्स्फूर्त पणे सहभाग नोंदवून आनंद लुटला .
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.