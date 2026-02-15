कान्हेश्वर मंदिरात शिवभक्तांची मांदियाळी
कान्हेश्वर मंदिरात शिवभक्तांची मांदियाळी
रोहा ता. १५ (बातमीदार) : देवकान्हे येथील जागृत कान्हेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त आयोजित उत्सवात शिवभक्तांनी सकाळपासून मोठी गर्दी करत दर्शन घेतले. पहाटे अभिषेक, दिवसभर शिवलिलामृत पारायण, महाआरती, हरिपाठ-शिवपाठ तर रात्री हभप अनंत महाराज मोरे यांचे कीर्तन व हरिजागर झाले. ग्रामस्थ, महिला मंडळ व तरुणांच्या सहकार्याने धार्मिक सोहळा उत्साहात पार पडला.
------------------------------
पुरातन भोगेश्वर मंदिरात भाविकांची रीघ
मुरुड, ता. १५ (बातमीदार) : मुरुडच्या ऐतिहासिक वारशातील पुरातन मंदिरांपैकी श्री भोगेश्वर मंदिर हे जागृत देवस्थान म्हणून ओळखले जाते. सुमारे ४०० वर्षांचा इतिहास लाभलेले हे पश्चिमाभिमुख मंदिर मुरुड पंचक्रोशीतील भाविकांचे प्रमुख श्रद्धास्थान आहे. सन १९५२ मध्ये चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु समाजातर्फे भोगेश्वर मंदिराच्या वास्तूची स्थापना करण्यात आली. मंदिर परिसरातील गर्द वटवृक्षांची छाया, दीपमाळ आणि पुष्करणी यामुळे मंदिराच्या सौंदर्यात अधिक भर पडते.
महाशिवरात्रीनिमित्त पहाटे शिवभक्त राजू पोतनीस व त्यांच्या पत्नी सुक्ष्मा पोतनीस यांच्या हस्ते भगवान शिवलिंगावर बेलपत्र, दूध, तूप व फुलांनी अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर मंदिर दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. यावेळी पंचक्रोशीतील शिवभक्तांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती.
