पनवेल महापालिकेच्या विकास आराखड्यापर्यंत सिडको हद्दीत अधिमूल्याने टीडीआरला उच्च न्यायालयाची मान्यता

पनवेलमध्ये सिडको हद्दीत टीडीआर
विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत न्यायालयाची मान्यता
पनवेल, ता. १५ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत सिडको हद्दीत अधिमूल्य आकारून हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) वापरण्यास परवानगी देणाऱ्या राज्य सरकारच्या धोरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. सरकारचा निर्णय कायदेशीर, ऐच्छिक आणि पुरवठ्यातील असंतुलन दूर करण्याच्या उद्देशाने असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर टीडीआरच्या माध्यमातून पनवेल शहर तसेच २९ गावांच्या ग्रामीण भागात विकसकांना बांधकामाची परवानगी होती; मात्र सिडको हद्दीतील नव्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आणि जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासात वाढीव टीडीआर लागू नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने (क्रेडाई-बीएएम रायगड) सिडको हद्दीतही अधिमूल्य आकारून टीडीआर अनुज्ञेय करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. नगररचना विभागाच्या अहवालानंतर काही अटी व शर्तींसह राज्याने ही परवानगी मंजूर केली. यानंतर ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून संयुक्त विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मध्ये कलम १०.१६ समाविष्ट करण्यात आले. या अधिसूचनेनुसार पनवेल महापालिकेच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सिडको हद्दीत अधिमूल्य भरून टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
---
प्रलंबित प्रकल्पांना चालना?
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. टीडीआरचे मूल्य मागणी व पुरवठ्याच्या बाजारशक्तींवर अवलंबून असते. नियोजन चौकटीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी व पुरवठ्यातील असंतुलन सुधारण्यासाठी केलेले नियामक उपाय केवळ बाजारमूल्यांवर परिणाम होतो, या कारणावरून अवैध ठरवता येत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे सिडको हद्दीतील प्रलंबित प्रकल्पांना चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
