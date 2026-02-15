उधवा गावात लोककलांचा जागर
तलासरी, ता. १५ (बातमीदार) ः आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील उधवा ग्रामपंचायतीने ‘पेसा’ क्षेत्रांतर्गत आदिवासी संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी सांस्कृतिक उपक्रम राबवला आहे. यानिमित्ताने ग्रामपंचायतीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विविध लोककलांचे सादरीकरण करण्यात आले.
या कार्यक्रमात पालघर जिल्ह्यातील विविध भागांतील पारंपरिक लोकनृत्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. धरमपूर येथील कलाकारांनी टिपरी नाच सादर केला, तर उधवा (मिसाळपाडा) येथील रोहेटे व शेणसरी पथकांनी जोशपूर्ण घोर नाच सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. सायवन येथील कलाकारांनी गौरी नाच, तारपा नाच व कांबड नाच सादर केला, तसेच गांगोडी येथील पथकाने तूर नाच सादर केला. पारंपरिक वेशभूषा, वाद्ये आणि तालबद्ध सादरीकरणामुळे उपस्थितांना अस्सल आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडले.
संस्कृतीचे जतन
उधवा ग्रामपंचायतीच्या उपक्रमामुळे पेसा क्षेत्रातील सांस्कृतिक जतनासाठी एक आदर्श निर्माण झाला असून भविष्यातही अशा कार्यक्रमांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. तसेच लोप पावत चाललेल्या लोककलांना अशा उपक्रमांमुळे नवसंजीवनी मिळाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
