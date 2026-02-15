घाईघाईत काम केल्याने अपघात
घाईघाईत काम केल्याने अपघात
मेट्रो-४ प्रकरणी पाच जणांना पोलिस कोठडी
मुंबई, ता. १५ : मुलुंडमध्ये मेट्रो-४ मार्गिकेच्या स्लॅबचा भाग कोसळून झालेल्या अपघातात, अटक केलेल्या पाच आरोपींना सुट्टीकालीन दंडाधिकारी न्यायालयाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. दोन दिवसांपूर्वीच कंत्राटदार कंपनीने घाईघाईत मेट्रोच्या संरक्षक भिंतीचे काम आटोपले. त्यामुळे शनिवारी स्लॅबचा भाग कोसळून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर तिघे जखमी झाले होते. तसेच हे काम वाहतूक पोलिस, महापालिका तसेच अन्य यंत्रणांना अंधारात ठेवल्याचेही मुलुंड पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.
मेट्रो अपघातप्रकरणी मुलुंड पोलिसांनी मिलन रोड बिल्ड्टेक या कंत्राटदार कंपनीतील प्रकल्प संचालक हरीश चौहान, प्रकल्प व्यवस्थापक कुलदीप सपकाळ, उपव्यवस्थापक सौरभ सिंग, पर्यवेक्षक प्रशांत भोईर आणि डीबी हिल एलबीजी सुपरवायजरी कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक अवधूत इमानदार या पाच जणांना अटक केली होती. याप्रकरणी साई सुरेश आणि राम आशीष यांचा शोध सुरू आहे.
---
यंत्रणेला पूर्वकल्पना नाही!
पोलिस उपनिरीक्षक सुनीत पवार यांच्या फिर्यादीवरून मुलुंड पोलिसांनी गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला. प्राथमिक चौकशीतील माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री टर्न बकलद्वारे काँक्रीट प्रीकास्ट असलेला भाग बसविण्यात आला होता; मात्र व्यवस्थित काँक्रीटीकरण करण्यात आले नव्हते. तसेच हे काम करण्यापूर्वी आरोपींनी मुलुंड पोलिस ठाणे, मुलुंड वाहतूक नियंत्रण विभाग, महापालिका तसेच कोणत्याही यंत्रणेला पूर्वकल्पना दिली नव्हती. त्यानुसार निष्काळजीचा ठपका ठेवत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे चौकशी सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
---
सुरक्षा पडताळणीच्या सूचना
अपघातानंतर तत्काळ एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून संपूर्ण मेट्रो मार्गाची सुरक्षा पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करण्यात आला आहे. भविष्यात अशा घटना होऊ नये, यासाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा पडताळणी करण्याबाबत लेखी सूचना देण्यात आल्या आहे, असे पोलिस उपायुक्त हेमराजसिंह राजपूत यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.