अज्ञात वाहनाच्या धडकेत पादचारी ठार
अलिबाग, ता. १५ : कर्जत तालुक्यात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत रविवारी (ता. १५) एका पादचारी व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जत ते खोपोली मार्गावर ‘हिल्स साइड’समोरील पळसदरी ते वर्णे गावादरम्यान हा अपघात घडला. या घटनेत लहू पांडु मुकणे (वय ३५) यांचा मृत्यू झाला. मृत लहू मुकणे हे पळसदरी येथून तिघर येथे आपल्या घरी पायी जात असताना अज्ञात वाहनचालकाने निष्काळजीने, बेदरकारपणे वाहन चालवत त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेमुळे ते खाली पडून त्यांच्या डोक्याला व शरीराच्या इतर भागांना गंभीर दुखापती झाल्या. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी कर्जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलिस हवालदार काठे करीत आहेत.
