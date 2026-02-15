अंबरनाथच्या महाशिवरात्री जत्रेत अल्पवयीन चोरट्यांचा सुळसुळाट
अंबरनाथच्या महाशिवरात्री जत्रेत
अल्पवयीन चोरट्यांचा सुळसुळाट
अंबरनाथ, ता. १५ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ येथील महाशिवरात्रीच्या जत्रेत रविवारी (ता. १५) अचानक घडलेल्या चोरीच्या प्रकाराने भाविकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. हजारो भाविकांच्या गर्दीत संधी साधत अल्पवयीन चोरट्यांनी आपली डोकी वर काढल्याचा प्रकार अंबरनाथमध्ये उघडकीस आला असून जत्रेत दर्शनासाठी आलेल्या एका भाविक महिलेच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र खेचून पळ काढण्याचा प्रयत्न एका अल्पवयीन मुलीने केला; मात्र प्रसंगावधान राखत काही सुजाण नागरिकांनी तिला पकडून शिवाजीनगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले असून पोलिस याप्रकरणी अधिक तपास करीत आहेत.
अंबरनाथ पूर्व येथील वेल्फेअर सेंटर परिसरात हा प्रकार घडला. महाशिवरात्रीनिमित्त लाखो भाविक प्राचीन मंदिरात आले असून गर्दीचा फायदा घेत अल्पवयीन मुलीने मंगळसूत्र खेचताच महिला घाबरून गेली. नागरिकांनी तत्काळ हस्तक्षेप करीत संबंधित अल्पवयीन मुलीला पकडले व तिला शिवाजीनगर पोलिस ठाणे यांच्या ताब्यात दिले.
