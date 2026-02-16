जाहिरात लेख
मोतीलाल ओसवाल सदर
एसबीआय : लक्ष्य - १,३००
........
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत अत्यंत चांगली कामगिरी नोंदवली आहे. त्यांनी दिलेल्या कर्जात मोठी वाढ करून दाखवली आहे. त्यांच्या मालमत्तेचा दर्जाही उंचावला आहे आणि नफाक्षमता उत्तम झाली आहे. छोट्या ग्राहकांची कर्जे, एसएमई कर्जे, कृषी कर्जे आणि कंपन्यांची कर्जे या सर्वच कर्जक्षेत्रात त्यांची मागील वर्षीपेक्षा १५.६% वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता व्यवस्थापनाने आर्थिक वर्ष २०२६ मधील कर्जाच्या वाढीचा अंदाज १३ ते १५ टक्के राहील, असे सांगितले आहे. नफाक्षमता चांगली राहिली असून, ३.१२% स्थिर राहिलेले घरगुती निव्वळ व्याजाचे उत्पन्न, शुल्कवाढ तसेच चांगला महसूल व त्याउलट थकीत-बुडीत कर्जांसाठीची कमी तरतूद आणि कामकाजातील शिस्तीमुळे खर्चाचे उत्पन्नाशी प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. ढोबळ थकीत-बुडीत कर्ज आणि निव्वळ थकीत-बुडीत कर्ज अनुक्रमे १.५७ आणि ०.३९ टक्के एवढे कमी झाल्याने त्यांच्या मालमत्तेचा दर्जा चांगला आहे आणि कर्ज देण्याचा खर्चही ०.२९ एवढाच आहे. उप कंपन्यांकडूनही चांगले योगदान मिळत असल्यामुळे एकंदरीत उत्पन्नाची स्थिरता वाढली आहे. त्यांचे दिलेल्या कर्जाचे खाते चांगले असून, अजूनही ते मोठी कर्जे देणार आहेत. त्यांच्या भांडवलाची अवस्था चांगली असून, मध्यम कालावधीसाठी निव्वळ व्याजाचे उत्पन्न हे तीन टक्क्यांच्या वर राहण्याचा व्यवस्थापनाचा विश्वास आहे. अशा स्थितीत आपल्या उत्पन्नाचा आलेख चढा ठेवण्याच्या अवस्थेत बँक सध्या आहे.
---------------
ब्रिटानिया : लक्ष्य - ७,१५०
ब्रिटानियाला या आर्थिक वर्षाची तिसरी तिमाही चांगली गेली असून, त्यांच्या महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत ९.५% वाढ झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटीमधील सवलतींचा, व्यवसायावर थोडा परिणाम झाला. मात्र नंतर त्यात नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये चांगली वाढ झाली. तसेच बिस्कीट आणि त्या प्रकारात विक्री वाढल्यामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये व्यवसाय १२% वाढला. वस्तूंच्या किमती स्थिर असल्यामुळे ढोबळ नफाक्षमता साडेचार टक्क्यांनी वाढून ४३.४ टक्क्यांवर गेल्याने त्यांची नफाक्षमता चांगली झाली आहे. त्यामुळे ईबीआयटीडीएची नफाक्षमता २०.७% वाढण्याची अपेक्षा असून, करोत्तर नफ्यामध्ये वार्षिक २३ टक्के वाढ होईल. त्यांच्या कमी किमतीच्या पाकिटांच्या दोन किमतींमुळे व्यवसायात काही तात्पुरते चढउतार झाले असले तरी ही बाब लवकरच मार्गी लागेल. त्यांच्या उत्पादनातील बराच वाटा पाच ते दहा रुपयांच्या पुड्यांचा आहे. ई कॉमर्समधून त्यांचा व्यवसाय वाढतो आहे. तसेच नव्या नेतृत्वात ब्रँडमध्ये गुंतवणूक वाढत आहे आणि वितरण वाढीवर भर दिल्यामुळे तसेच प्रीमियम संलग्न बाबींमुळे ब्रिटानिया आपली उत्पन्नवाढ कायम ठेवण्यात यशस्वी होणार असून, त्यामुळे कंपनीचा दीर्घकालीन कल उत्तम राहील.
-----------------
सीएएमएस : लक्ष्य - ८४०
सीएएमएस ही आता परंपरागत म्युच्युअल फंड रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) या व्यवसायातून एक वैविध्यपूर्ण आर्थिक व्यवसाय म्हणून परिवर्तित होत आहे. विमा सुविधा, पेमेंट, व्यवस्थापन, अंमलबजावणी याबाबतीत व्यवसायात तंत्रज्ञानावर भर दिल्याने तसेच डिजिटल सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे त्यांना हा लाभ मिळाला आहे. म्युच्युअल फंड आरटीएमध्ये त्यांचे वर्चस्व आहेच. चांगला ईबीआयटीडीए, उत्तम रोख रकमेचा प्रवाह आणि गेली पाच वर्षे चांगल्या प्रमाणावर वाढणारा बिगर म्युच्युअल फंड व्यवसाय वाढवण्यावर दिलेला भर, यामुळे म्युच्युअल फंडापेक्षा त्यांच्या अन्य व्यवसायाची वाढ चांगलीच होत आहे. कन्सेनप्रो, बीमा सेंट्रल, एडमिनिस्ट्रेटर, सीएएमएस लेन्स, आयडीटूपे व एमएफ युनिफाईड यांच्यामुळे सीएमएसला नियम, निर्देशांचे पालन, डिजिटायझेशन आणि अर्थ सेवेतील व्यवहारांची व्याप्ती वाढवणे यांचा फायदा होत आहे. पेमेंट व्यवसाय तसेच विशेष गुंतवणूक फंडांसारख्या नव्या मालमत्ता संधी यामुळे त्यांना वाढीसाठी नवीन साधने मिळाली आहेत, तर सातत्य दाखवणारा ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी व्यवसाय आणि आपले ग्राहक टिकवून ठेवण्याची क्षमता यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता पुष्कळच वाढली आहे. स्थिर खर्च कमी असणे, मालमत्ता व्यवस्थापनातील मूलभूत बदल आणि नियम पालनाच्या मूलभूत सोयी यामुळे सीएएमएस ही स्थिर उत्पन्नवाढ देण्यात आणि भारताच्या विकसित होणाऱ्या आर्थिक परियंत्रणेतील अग्रगण्य स्थान टिकवून ठेवण्याच्या अवस्थेत आहे.
---------
प्रीमियर एनर्जीज : लक्ष्य - १,०००
प्रीमियर एनर्जीज ही भारतात अनेक दशकांसाठी समोर येणारी सौर उत्पादक संधी पूर्ण करणारी प्रबळ दावेदार म्हणून सिद्ध होत आहे. सरकारने स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीची मूल्य साखळी स्थानिक पातळीवर करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलल्याने या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळतो आहे. सौरऊर्जा निर्मितीच्या स्थापित क्षमतेचे २०३० चे लक्ष गाठण्याच्या आपण अद्याप अजूनही पुष्कळ मागे आहोत आणि ग्रीन हायड्रोजन तसेच डाटा सेंटर क्षेत्राकडून मोठी मागणी येत असताना या क्षेत्राला मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आवश्यक साहित्याची निर्मिती स्वतःच करण्याबाबत कंपनीची ख्याती, सेल आणि मॉड्यूल क्षमतेचा पुरेपूर वापर आणि प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा जास्त नफाक्षमता तसेच आगामी काळात आपली क्षमता वाढवण्याचे त्यांचे प्रयत्न आणि बॅटरी, इन्व्हर्टर, ट्रान्सफॉर्मर या निर्मितीसाठी त्यांनी दिलेला भर, यातून एकंदरीत ऊर्जा भांडवल सामग्री परियंत्रणेतील त्यांची अवस्था मजबूत होत आहे. देशांतर्गत उत्पादनास धोरणात्मक पाठिंबा आणि निर्यातीची क्षमता व संधी यामुळे त्यांना अनेक धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे स्पर्धा वाढत असूनही त्यांचे दीर्घकालीन चित्र रचनात्मक दिसते आहे.
-----------------
डेल्हीवरी : लक्ष्य - ५७०
डेल्हीवरीने इकॉम एक्स्प्रेसचा ताबा घेतल्यानंतर डेल्हीवरीच्या वितरण जाळ्याचा आवाका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि साठवणूक, दळणवळण क्षेत्रातील त्यांची व्याप्तीही वाढली आहे. त्यामुळे अन्य छोट्या प्रतिस्पर्ध्यांना नफाक्षमतेचा प्रश्न येत असताना कंपनीने आपला बाजारवाटा वाढवला आहे. या आर्थिक वर्षातील तिसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा कामगिरी चांगली राहिली असून, त्यांची ईबीआयटीडीए नफाक्षमता ७.४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. एक्स्प्रेस पार्सल आणि पार्ट ट्रक लोड या विभागातील व्यवसाय वाढल्याने त्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. या दोन्ही विभागातील त्यांची नफाक्षमता अनुक्रमे १८.१ आणि ११ टक्के वाढली आहे. त्यातून स्थिर खर्च कमी असल्याचा फायदा आणि मिळालेल्या महसुलातून जास्त नफा कमावल्याचे दिसून येते. आता कंपनीची मोठी गुंतवणूक करण्याचा टप्पा बहुतांश संपला असून भांडवलाची गरजही कमी होत असताना आता रोकड प्रवाह वाढणार आहे, हे निश्चित. व्यवस्थापनाने मुख्य वाहतूक क्षेत्रात १६ ते १८ टक्के नफा क्षमतेचे लक्ष ठेवले असून पुरवठा साखळी सेवा आणि डेल्हीवरी डायरेक्टरसारख्या नवीन सेवा यातून चांगली वाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कंपनी यापुढेही चांगली नफाक्षमता मिळण्याच्या अवस्थेत आहे.
