दिशादर्शक फलकावरील बॅनर हटवून कारवाई
दिशादर्शक फलकावरील बॅनर हटवून कारवाई
जोगेश्वरी, ता. १६ (बातमीदार) : पंपहाउस परिसरातील वेस्टर्न एक्स्प्रेस महामार्गलगत असलेल्या भुयारी मार्गाच्या पुलावर लावण्यात आलेल्या बॅनर-पोस्टरमुळे दिशादर्शक फलक अर्धवट झाकला गेल्याची बातमी ९ फेब्रुवारीच्या ‘सकाळ’च्या अंकात प्रकाशित झाली होती. या वृत्ताची दखल घेत के-पूर्व विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नितीन शुक्ला यांनी तत्काळ संबंधित विभागाला निर्देश देत कारवाई केली.
भुयारी मार्गावर निवडणूक शुभेच्छा तसेच विविध मंडळांचे बॅनर मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात आल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण झाले होते. विशेष म्हणजे अंधेरी स्थानकाकडे जाणारा दिशादर्शक फलक एका मंडळाच्या बॅनरमुळे अर्धवट झाकला गेला होता. या मार्गातून दररोज हजारो वाहनचालक, दुचाकीस्वार आणि रिक्षाचालक प्रवास करतात. मात्र, दिशादर्शक फलक स्पष्टपणे न दिसल्याने वाहनचालकांना अचानक ब्रेक मारणे किंवा चुकीच्या लेनमध्ये जाणे अशा घटना घडत होत्या. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत होती. महापालिका निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर विजयी उमेदवारांचे तसेच विविध पक्षांचे बॅनर जागोजागी लावण्यात आले होते. या बॅनरवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती.
‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच सहाय्यक आयुक्त नितीन शुक्ला यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन दिशादर्शक फलकाला अडथळा ठरणारे सर्व बॅनर व पोस्टर हटविण्याची कारवाई केली. त्यामुळे परिसर स्वच्छ आणि सुटसुटीत झाला असून, वाहनचालकांना दिशादर्शन स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. नागरिकांनी या तातडीच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.