डहाणू-जव्हार मार्गावर विघ्न
पर्यायी मार्गावरील खड्ड्यांमुळे अपघातांचे सत्र
कासा, ता.१६ (बातमीदार)ः डहाणू-जव्हार-मोखाडा-त्रंबकेश्वर राज्यमार्गाच्या नूतनीकरणाचे काम महिन्याभरापासून सुरू आहे. या मार्गावर एकेरी वाहतूक सुरू असल्याने वाहनचालक पर्यायी मार्गांचा वापर करत आहेत. पण मार्गावरील खड्ड्यांमुळे रात्रीच्या वेळी अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
डहाणू-चारोटी राज्यमार्गाच्या नूतनीकरणासाठी पालघरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून २५० कोटीच्या रुंदीकरण, काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. या मार्गाचे चंद्र सागर ते सरावलीपर्यंत चौपदरीकरण तर सरावली ते चारोटीपर्यंत सिमेंट काँक्रिटीकरण होणार आहे. तसेच ५३ नवीन मोऱ्या, ११ लहान पूल, चार ठिकाणी मोठे पूल बांधण्यात येणार आहे. पण एकीकडे राज्य मार्गाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असले तरी ठेकेदाराने योग्य काळजी घेतली नसल्याने अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प आहे. तर पर्यायी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने दिवसभर धूळ मातीमुळे अपघात होत आहे.
२,५०० झाडे बाधित होणार
मुंबई अहमदाबाद महामार्गाला जोडणाऱ्या डहाणू-चारोटी राज्य राज्य मार्गाच्या नूतनीकरणासाठी डहाणू वन विभागातील ९७४, कासा वनपरिक्षेत्रातील ७७०, तर डहाणू नगरपालिका विभागातील ७७६ झाडांची कत्तल होणार आहे. शिवाय या राज्य मार्गावरील दोन्ही बाजूस असलेल्या अतिक्रमण काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीने संबंधितांना नोटीसा काढले आहेत. अशातच महालक्ष्मी यात्रा सुरू होणार असल्याने वाहनांची संख्या वाढणार आहे.
खड्डे बुजवण्यासाठी, तसेच वाहन चालकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ठेकेदाराला तीन वेळा नोटीस बजावली आहे. तसेच काही ठिकाणी पडलेले खड्डे बुजवण्यास सांगितले आहे.
- मनीष चकधरे, शाखा अभियंता, सा.बा.विभाग डहाणू
डहाणू-चारोटी राज्य मार्गाचे रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. पण रात्रीच्या वेळी वाहतुकीस मोठा त्रास होत आहे. त्यामुळे अपघात होत आहेत. काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
- रवी फाटक, माजी नगराध्यक्ष, डहाणू