दहिसर-बहाडोली पूल २४ तास बंद
वसई-विरार महापालिकेकडून दुरुस्तीचा निर्णय
मनोर, ता. १६ (बातमीदार)ः पालघर तालुक्यातील दहिसर, बहाडोली गावादरम्यान वैतरणा नदीवरील पूल वाहतुकीसाठी चोवीस तास बंद करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे, वसई-विरारभागातील वाहनचालकांची पालघर शहराकडे जाताना गैरसोय होणार आहे.
पालघर तालुक्यातील दहिसर आणि बहाडोली गावादरम्यान वैतरणा नदीवरील एकेरी पुलावरील रस्त्याची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. वाहनांचा वेग मंदावल्याने सिग्नल यंत्रणा कोलमडली होती. त्यामुळे पुलाच्या दुरुस्तीची मागणी होत होती. याच अनुषंगाने वसई-विरार पालिकेने मंगळवारी (ता. १७) सकाळी ९ वाजता पूल दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असून, बुधवारी (ता. १८) सकाळी ९ वाजेपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे पुलावरील वाहतूक बंद राहणार असल्याने वाहनचालकांना अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांनी मस्तान नाका-पालघर किंवा वरई-पारगाव-तांदूळवाडी फाटा-चहाडे नाका अशा पर्यायी मार्गावरून प्रवास करण्याचे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सिग्नल यंत्रणा कालबाह्य
- महावितरण कंपनीचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर सिग्नल यंत्रणेला वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी बसवण्यात आलेल्या बॅटऱ्या निकामी झाल्या आहेत. त्यामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूला वाहतूक कोंडी निर्माण होते.
- पुलाच्या मध्यभागी वाहने समोरासमोर आल्याने वाहनचालकांमध्ये मारामारीचे प्रकार घडत असतात. सिग्नल यंत्रणा बंद पडल्याचा फटका जिल्हा प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बसल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे कालबाह्य झालेली सिग्नल यंत्रणा बदलण्याची मागणी होत आहे.
