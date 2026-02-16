डी-मार्टमधील चोरी महिलांना भोवली
अंबरनाथ, ता. १६ (वार्ताहर) : शहरातील कल्याण-बदलापूर मार्गावरील डी-मार्टमध्ये चोरी करण्याचा प्रयत्न दोन महिलांना चांगलाच भोवला आहे. तीन ट्रॉली भरून सामान घेऊन जात असताना दोन ट्रॉली सामानाचे बिल भरून तिसऱ्या ट्रॉलीतील मालाचे बिल न भरताच पसार होण्याचा प्रयत्न या महिलांनी केला. मात्र, डी-मार्ट कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे हा डाव वेळीच उधळून लावण्यात आला. दोन्ही महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
१४ फेब्रुवारीला रात्री साडेआठच्या सुमारास ही घटना घडली. अंबरनाथ पश्चिम येथील शिवलिंग नगर, खामकर वाडी येथील दोन महिला डी-मार्टमध्ये खरेदीसाठी आल्या होत्या. त्यांनी तीन वेगवेगळ्या ट्रॉलींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर किराणा व घरगुती वस्तू भरल्या. बिलिंग काउंटरवर त्यांनी केवळ दोन ट्रॉलींचे पैसे भरले. तर तिसऱ्या ट्रॉलीतील सामान मात्र पिशव्यांमध्ये भरून बिल न भरताच बाहेर नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा संशयास्पद प्रकार कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी महिलांना अडवले आणि तत्काळ पोलिसांना पाचारण केले. डी-मार्टचे कर्मचारी विनायक देशमुख यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक लीला थोरात करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.