विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवा
धर्मवीर फेम अथर्व वगळची मुख्यमंत्र्यांना हाक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : हातात परीक्षेची पिशवी, डोळ्यांत भविष्याची स्वप्ने पण कळवा-मुंब्रा दरम्यान गर्दीने फुललेल्या लोकलने डोंबिवलीतील १८ वर्षीय सोहम कटरेचा बळी घेतला. हा मृत्यू केवळ अपघात नाही, तर उपनगरीय रेल्वेतील भीषण गर्दीचा जिवंत पुरावा आहे. शाळा, महाविद्यालयात जाणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे. घरी परतण्यासाठी कार्यालय गाठणाऱ्या लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे, मी ही महाविद्यालयीन तरुण असून रोज लोकलने प्रवास करतो. उद्या माझ्यासोबत असे काही घडले तर अशी शंका धर्मवीर फेम अथर्व वगळ याने उपस्थित केली आहे. ‘विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवा’ अशी आर्त हाकही त्याने दिली आहे. या अथर्व वगळने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रवाशांच्या व्यथा मांडल्या आहेत व काही उपायही सुचवले आहेत.
शिवसेनेचे नेते आनंद दिघे यांच्या जीवनपटावर आधारित ‘धर्मवीर’ चित्रपटात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या बालपणाची भूमिका अथर्व वगळ यांना साकारली होती. अथर्वने म्हटले की, सोहमचा मृत्यू ही केवळ एक दुर्घटना नाही; ती मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतील वाढत्या गर्दीची भीषण जाणीव करून देणारी घटना आहे. मध्य रेल्वेप्रमाणेच पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरही दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. बोर्ड परीक्षांच्या काळात ही गर्दी अधिकच वाढते. विद्यार्थ्यांना वेळेवर परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे आवश्यक असते; मात्र, प्रवासच असुरक्षित ठरत आहे, असे त्याने पत्रात नमूद केले आहे.
मुख्य मागण्या काय?
सोहमच्या मृत्यूनंतर अथर्वने उपाययोजना सुचवल्या आहेत. बोर्ड परीक्षांच्या काळात मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गांवर ‘विशेष परीक्षा लोकल’ चालवाव्यात. विद्यार्थ्यांसाठी दररोज १-२ डबे राखीव ठेवावेत. सर्व उपनगरीय गाड्यांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे बसवावेत. परीक्षा काळात प्रमुख स्थानकांवर अतिरिक्त सुरक्षा व रेल्वे कर्मचारी तैनात करावेत. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित चढता-उतरता यावे यासाठी मार्गदर्शक घोषणा व व्यवस्थापन करावे, असे उपाय त्याने सुचविले आहेत.
निष्पाप जीवित हानी टाळा
ही केवळ विनंती नसून, निष्पाप जीवितहानी टाळण्यासाठी आवश्यक पाऊल आहे. कामानिमित्त किंवा शिक्षणासाठी घराबाहेर पडणारा प्रत्येक जण सुरक्षित परतला पाहिजे, अशी भावनिक साद त्याने मुख्यमंत्र्यांना घातली आहे. अथर्वने मुख्यमंत्री कार्यालयासह रेल्वेमंत्री, मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गाचे मुख्य महाव्यवस्थापक यांनाही ईमेलद्वारे हे पत्र पाठवले आहे.
