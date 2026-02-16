दुकानात बालकामगार ठेवणाऱ्या तिघांविरुद्ध गुन्हा
भिवंडी, ता. १६ (बातमीदार) : शहरात अल्पवयीन मुलांकडून काम करून घेतल्याच्या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी कठोर पावले उचलत तीन दुकानमालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. सहाय्यक कामगार आयुक्त व कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या दुर्लक्षामुळे बालकामगारांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची चर्चा असतानाच पोलिसांनी ही कारवाई केली.
ठाणे-नाशिक मार्गावरील रांजणोली परिसरातील ‘गुप्ता डोसा हॉटेल’मध्ये अल्पवयीन मुलाकडून कमी मोबदल्यात अधिक श्रमाची कामे करून घेतल्याचे समोर आले. याप्रकरणी हॉटेल मालक बबलूकुमार सिंग (२८) विरोधात कोनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे भंडारी कम्पाउंड परिसरातील ‘युनूस चिकन शॉप’मध्ये अवघ्या आठ वर्षांच्या मुलाकडून काम करून घेतल्याचे उघड झाले. कमी मोबदल्यात जास्त श्रमाची कामे करवून घेतल्याप्रकरणी दुकानमालक मोहम्मद युनूस मोहम्मद अली कुरेशीविरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच बालाजी कम्पाउंडमधील ‘बर्मा भोजनालय’ येथे १२ वर्षीय बालमजूर आढळून आला. याप्रकरणी मालक संजय जयकरण वर्मा याच्याविरुद्धही नारपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांकडून काम करून घेणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. या कारवाईमुळे बालकामगार प्रकरणांबाबत प्रशासन अधिक सतर्क होणार का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.